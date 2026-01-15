ÄêÍÒ¼§´ï¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¡¡Ãæ¹ñ²ÏËÌ¾Ê¶ÊÍÛ¸©
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÊÝÄê1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ²ÏËÌ¾ÊÊÝÄê»Ô¶ÊÍÛ¸©¤ÏÄêÍÒ¼§´ï¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¤Ç¡¢ç¡Âå¤Ë¾ÆÀ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Á×Âå¤ËºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¡ÖÇò¤¤³¤È¶Ì¤´¤È¤¯¡¢Çö¤¤³¤È»æ¤´¤È¤¯¡¢À¼¤Ïâþ¡Ê¤±¤¤¡áÃæ¹ñ¸ÅÂå¤ÎÂÇ³Ú´ï¡Ë¤Î¤´¤È¤·¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¾ÆÀ®µ»½Ñ¤Ï2008Ç¯¤Ë¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ÊÍÛ¸©¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¯ºö»Ù±ç¤ò¶¯¤á¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò½Å»ë¤·¡¢Ê¸²½¤È´Ñ¸÷¤ÎÍ»¹ç¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÇÄêÍÒ¼§´ï¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÀä¤¨¤º¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¸©Æâ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤¬200¼ÒÍ¾¤ê¤¢¤ê¡¢Ç¯´ÖÀ¸»º³Û¤Ï2²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¡¢½¾¶È¼Ô¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£