¡Ö¤À¤Ã¡Ä¥À¥á¡Ä¡×½ÀÆ»Éô¤ÎÂÎ¸³¤Ç¿²µ»¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿½÷»Ò¡¡Á´¿È¤ò¤Þ¤µ¤°¤é¤ì¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¤Ç¤¤º¡Ä¡ã»É·ã¶¯¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¡ä
¡Ò¡Ö¤à¤Ë¤å¤ó¡×ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤ÈÈþ¾¯½÷¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬´ãÁ°¤Ë¡¡ÄçÁà´ÑÇ°¤¬¤Ê¤¤¾¯½÷¤ÈÆ±êÐ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡È¤Ê¤·¤¯¤º¤·¡É¤Î·Ð°Þ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Îø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÀÄÍÕ¤ËÉ¸½à¤òÄê¤á¤¿¥Ò¥Ê¥²¥·¡£Êü²Ý¸å¡¢¼«¼çÎý¤¹¤ëÀÄÍÕ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Îø¤Î¥Ð¥È¥ë¡ÊÊªÍý¡Ë¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÚºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡Ö»Ò¼ï¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ëµá°¦¤¹¤ë¾¯½÷¤Î¡È¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿¡ÉÄçÁà´ÑÇ°
¡¡¼¡²ó¤Ï2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â³¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ê¥¯¥ê¥Ï¥é¥³¥Þ¥ê,·îÀ±¤¤Ê¤³¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë