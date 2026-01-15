¡Ô½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥êµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡Õ°äÂ²¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÊüÁ÷¤â»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¡Äµ×ÊÆ¹¨¤¬¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙÊüÁ÷¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡»Ë¾åºÇ°¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö°½À¥½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡×¡£»ö·ï¤«¤é11Ç¯¸å¤Î2000Ç¯11·î¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢½¸ÃÄ¶¯´¯¤Ë´ØÍ¿¤·¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¾¯Ç¯¡¦F¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ë²Ê¤µ¤ì¤ë·º¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¥È¥¤¥ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½à¼çÈÈ³ÊB¤«¤éÃø¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸«¤ë
¡¡·ã¤·¤¤»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À¤½¤ÎÊüÁ÷¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢¸µ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦»³粼Íµ»ø»á¤ÎÃø½ñ¡Ø½þ¤¤ °½À¥½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡¡6¿Í¤Î²Ã³²¾¯Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿ÊüÁ÷
¡¡11·î28Æü¸á¸å9»þ54Ê¬¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢»²µÄ±¡¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·èÀ®Î©¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È»¿À®ÇÉ¤ÈÈ¿ÂÐÇÉ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¸·È³²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¸¢Íø¡×¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¤³¤ì¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ºÆ¤ÓÉð¤µ¤ó¡Ê¾¯Ç¯ÈÈºáÈï³²Åö»ö¼Ô¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸á¸å9»þ58Ê¬¡¢ÆÃ½¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µ×ÊÆ»á¤Î¡Ö¤³¤ÎÈà¤Ø¤Î¸ø±à¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¹ç¿Þ¤ËVTR¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡VTR¤ÏF¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ø±à¤Î¼ÇÀ¸¤Ç¥«¥á¥é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆºÂ¤ëF¡£À¼¤À¤±¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£»ö·ï¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹F¤ÏÆü±¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¡£Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤°²èÌÌ±ü¤Î¹¾ì¤ò¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤¯Ç¥ÉØ¤¬²£ÀÚ¤ë¡£¸÷¤È±Æ¡£¥º¡¼¥à¤â¥Ñ¥ó¤â¤»¤º²èÌÌ¤ËÊÑ²½¤Î¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¡¢F¤ÎÆÈÇò¤¬¶Á¤¯¡£Í¾Çò¤Î¤¢¤ë²èÌÌ¡£ÅÓÃæ¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»±¤òº¹¤¹½Ö´Ö¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤¿¡£±«¤ÎÃæ¡¢½þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëF¡£ÅÓÃæ¤Ç¡¢ÍÌÀ¹â¸¶ÎÀ¤ÎÍÍ»Ò¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆD¤ÎÊì¿Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£F¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¤Ï¾®¤µ¤ÊÇØÃæ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢Êì¿Æ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬²èÌÌ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¡£Éô²°¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤âÀ¸¤«¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»úËë¤Ë¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ä´þ¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹º¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÊèÉ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¿´¤Î¹½À®¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤·ëÏÀ¤ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ï°ìÀÚ¾Ê¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤ë±é½Ð¤ËÅ°¤·¤¿¡£¡Ö²Ã³²¼Ô¤Î¤½¤Î¸å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¡¢ÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
½þ¤¤¤ËÈ³¤Î·Ú½Å¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤
¡¡VTR¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çµ×ÊÆ»á¤ÏËÍ¤¬ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»¦¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¤ªÉãÍÍ¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡Øº£¤µ¤é»ö·ï¤ò·¡¤êÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÊüÁ÷¤â»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤´°äÂ²¤ËÆÃ½¸¤Î¼ñ»Ý¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¡¢¤´Í÷¤ÎÄÌ¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´Î»²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤È¤¨ÈãÈ½¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤âÉã¿Æ¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Õ¥§¥¢¤ÊÊüÁ÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÇïÃÖ¤¤¤Æµ×ÊÆ»á¤È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡Ä¡Ä¿Í´Ö¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¶ò¤«¤ÇÈá¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¡Ä¡Ä¡£ºá¤òË¡Î§¤Ç¤½¤ÎÈ³¤ò½Å¤¯¤·¤è¤¦¤È¤½¤ì¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡×¡Êµ×ÊÆ»á¡Ë
¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤Ï»ä¤¬·Ù»ëÄ£¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°µ¯¤¤¿»ö·ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ó¤Ê¹ó¤¤»ö·ï¤Ï¤½¤Î¸åµ¯¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤Æ¡¢¾¯Ç¯ÈÈºáÈï³²Åö»ö¼Ô¤Î²ñ¤ÎÉð¤ë¤ê»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¿´¤«¤éºá¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢ÏÍ¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤È¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¼ê°ú½ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£²¿Ç¯¤«¤«¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÎÈà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸¤½¤ÎÅú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦À¶¿å·ú±§¡Ê¤¿¤Æ¤ª¡ËÄ«Æü¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë
¡Ö¤À¤«¤éÈ³¤¬½Å¤¤·Ú¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤â¤â¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤¼¤Ò¼ã¤¤Êý¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµ×ÊÆ»á¡Ë
¡¡µ×ÊÆ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÆ±´¶¤À¤Ã¤¿¡£½þ¤¤¤ËÈ³¤Î·Ú½Å¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£È³¤¬·Ú¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È³¤¬½Å¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·ºÌ³½ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏËÁÆ¬¤«¤éCM¤ò¤Ï¤µ¤ß26Ê¬´Ö¤â¾¯Ç¯Ë¡¤ÈÆÃ½¸¤òÊó¤¸¤¿¡£
山粼 侑子/ノンフィクション出版