¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½Ð»º¸å½é¤Î»Ñ¡õMCÃ´Åö¡ÖÀ¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´ØÀ¾¥Á¡¼¥à±þ±ç
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤¬¡¢¤¢¤¹16Æü¤ËMBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSV¥ê¡¼¥°Á´ÎÏ±þ±ç¡Ø¥Õ¥é¥¤¡õ¥Ç¥£¥°¡Ù¡Ê¿¼0¡§58¡Á1¡§58¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¡¢½Ð»º¸å½é¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡¢½Ð»º¸å½é¡Ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇMCÌ³¤á¤ë»Ñ
¡¡¸Å²ì¤ÏºòÇ¯12·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤Ï¡¢¸½¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¡£
¡¡¸Å²ì¤¬ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Õ¥é¥¤¡õ¥Ç¥£¥°¡Ù¤Ï¡¢ ¹ñÆâ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÇ¹âÊö¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿ SV.LEAGUE¡×¤Î´ØÀ¾6¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ëÈÖÁÈ¡£2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¡¼¥°¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¡£º£²ó¤Ï¡¢¹Ä¹¡ÇÕ½à·è¾¡¤ÈÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡ß¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Î°ìÀï¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡ßÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î»î¹ç¤ò¡¢¸Å²ì¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÃÝ²¼²Â¹¾¡¢»³Â¼¹¨ÂÀ¤¬¿¼ËÙ¤ê²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡»³Â¼¤«¤é¡ÖÃË»Ò¤È½÷»Ò¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Î°ã¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¸Å²ì¤Ï¡¢É×¤ÎÀ¾ÅÄ¤ÈÂÐ¿Í¥Ñ¥¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Ï¡Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¥Ç¥£¥°¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢µå¤¬½Å¤¹¤®¤ÆÏÓ¤¬»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥È¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¸Å²ì¡¦»³Â¼¤È¤â¤ËÃÝ²¼¤¬¾å¤²¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀµ³Î¤Ê¥È¥¹¡×
¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤¡õ¥Ç¥£¥°¡Ù¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖSV¥ê¡¼¥¬¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÂçÃ«Î¼Ê¿¤¬¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦´ØÅÄÀ¿Âç¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¢£MC¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆá¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½Éüµ¢¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥Õ¥é¥¤¡õ¥Ç¥£¥°¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
SV¥ê¡¼¥°¤âÃæÈ×Àï¡¦¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÅö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤¡õ¥Ç¥£¥°¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤òÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Éüµ¢¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¤¨Êý¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
