¡¡TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¥í¥Ã¥¯¹¥¤¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ø¥É¥Ð¥ó½é¤á¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶¥Û¥ë¥â¥ó¤µ¤ó¤Î¡ÈÊ¿À®°ì·åÀ¸¤Þ¤ì¤¹¤Ã¤Ô¤ó¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡É¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆþ¾ì¾ò·ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿Æ±¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿À®7Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó³ÎÇ§¤¬¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ã¥Ô¥óÈþ¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£