¡¡¸µºâÌ³¾Ê¿¦°÷¤Ç¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿®½£Âç¤Î»³¸ý¿¿Í³ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¾ÜºÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç2·î¤Î½°±¡Áª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤Ï¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È¡Ö2·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅê³«É¼¡×¤¬¼´¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñÃÌ¤Ë¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢ÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÂçµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤·¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë·ûË¡²ò¼á¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢7¾ò²ò»¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼óÁê¤ÎÀì¸¢¤Ê¤Î¤Ç1ÈÖ»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤»þ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¤é¡¢²¿²ó¤â²ò»¶¸¢¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ûË¡²þÀµ¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤â·ûË¡²þÀµ¤Ë»¿À®¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤ä¤ë¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤À¤±ÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Ï¼«ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇË¹ß¤í¤·¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçµÁ¤â¤Ø¤Ã¤¿¤¯¤ì¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤ß¡¼¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤ÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢º£²ó¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤ÀÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥Þ¥·¤ÊÊý¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¼óÁê¤ÎÀì¸¢¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ûË¡¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£