¸¤¤ÎÊØ¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯Îõ¤Ë½­¤¦¤È¤­¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤äµÛ¼ý¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢½­¤¤¤¬¤­¤Ä¤¯¤Ê¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÉÂµ¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

1.Ä²Æâ´Ä¶­¤ÎÍð¤ì

Ä²¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÁ±¶Ì¶Ý¡×¤È¡Ö°­¶Ì¶Ý¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢·ò¹¯¤Ê¤È¤­¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Õー¥É¤ÎÊÑ²½¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¹³À¸Êª¼Á¤ÎÉþÍÑ¤Ê¤É¤Ç°­¶Ì¶Ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢È¯¹Ú¤äÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÊØ¤«¤é¶¯¤¤°­½­¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆðÊØ¤ä¤ª¤Ê¤é¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£

2.¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¦µÛ¼ýÉÔÎÉ

¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤¬½½Ê¬¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤º¡¢Ì¤¾Ã²½¤Î¤Þ¤ÞÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊØ¤¬»À¤Ã¤Ñ¤¤¡¦¤¹¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê½­¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÊØ¤ÎÃæ¤Ë¿©¤Ù¤«¤¹¤¬¸«¤¨¤ë¡¢²¼Î¡¤äÆðÊØ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°ßÄ²¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¡£¥Õー¥É¤òÊÑ¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£

3.´óÀ¸Ãî´¶À÷

²óÃî¤ä¥¸¥¢¥ë¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î´óÀ¸Ãî¤¬Ä²Æâ¤ËÀ³¤ß¤Ä¤¯¤È¡¢±ÉÍÜ¤¬¤¦¤Þ¤¯µÛ¼ý¤Ç¤­¤º¡¢ÊØ¤¬µÞ¤Ë½­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

»Ò¸¤¤äÊÝ¸î¸¤¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÏ·ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£¸¡ÊØ¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£

4.ç¹³°Ê¬ÈçÉÔÁ´

ç¹Â¡¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¾Ã²½¹ÚÁÇ¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢»éËÃ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤¦¤Þ¤¯Ê¬²ò¤Ç¤­¤º¡¢ÊØ¤¬Ìý¤Ã¤Ý¤¯¡¢¶¯Îõ¤Ê½­¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡¢ÌÓ¥Å¥ä¤¬°­¤¤¡¢ÊØ¤¬¥Æ¥«¥Æ¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¹ÚÁÇÊä½¼¤Ê¤É¤Î°åÎÅÅª¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

5.Ä²±ê

¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤¬¸¶°ø¤ÎÄ²±ê¤Ç¤Ï¡¢ÊØ¤¬¶¯¤¤È¯¹Ú½­¡¦ÉåÇÔ½­¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£·ìÊØ¤ä²¼Î¡¡¢ÓÒÅÇ¡¢È¯Ç®¡¢¸µµ¤¾Ã¼º¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¡£

ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¸¤¤ä¹âÎð¸¤¤Ç¤ÏÃ¦¿å¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áá´ü¼£ÎÅ¤¬Ì¿¤ò¼é¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

º£¤¹¤°ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤­¥µ¥¤¥ó

¸¤¤Î¥¦¥ó¥Á¤¬½­¤¦¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ì»þÅª¤Ê¾Ã²½ÉÔÎÉ¤ä¿©»ö¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê°­½­¤äÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£

¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤ºÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¶¯¤¤ÉåÇÔ½­¤ä»À¤Ã¤Ñ¤¤½­¤¤¤¬Â³¤¯ ·ìÊØ¡¢¹õ¤¤ÊØ¡¢Ç´±ÕÊØ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë ²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ ¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë ÂÎ½Å¤¬µÞ¤Ë¸º¤Ã¤¿¡¢ÌÓ¥Å¥ä¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤¿

ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¸¤¡¦¹âÎð¸¤¡¦»ýÉÂ¤Î¤¢¤ë¸¤¤Ï¾É¾õ¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯´í¸±¤Ç¤¹¡£ÊØ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÀ¶·é¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý»²¤¹¤ë¤È¡¢¿ÇÃÇ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

²ÈÄí¤Ç¤Ç¤­¤ë½­¤¤¥±¥¢¤ÈÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È

¸¤¤ÎÊØ¤Î½­¤¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤äÀ¸³è´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¹â»éËÃ¡¦¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤ÏÈò¤±¤ë

»éËÃÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¿©»ö¤ä¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Ç°­¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤·¡¢ÊØ¤ÎÈ¯¹Ú¤äÉåÇÔ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£

¡Ö¾¯¤·¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÍ¿¤¨¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢Ä²Æâ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¶¯¤¤½­¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¸¤ÍÑ¥Õー¥É¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ÏÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡¦Äã»éËÃ¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤é¤»¤ë

¿åÊ¬ÉÔÂ­¤Ï¡¢ÊØ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä²Æâ¤ÎÈ¯¹Ú½­¤ò¶¯¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¿å¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤¸¤¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤ä¥¹ー¥×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¿åÊ¬¤òÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥Õー¥É¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë

¿·¤·¤¤¥Õー¥É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤­¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ëº®¤¼¤Ê¤¬¤é°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

µÞ¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÄ²¤¬¶Ã¤­¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ½­¤¤¤¬°­²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¾¯¤·¤º¤Ä´·¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶­¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ËèÆü¤Î¥¦¥ó¥Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë

ÊØ¤Î¾õÂÖ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛÅª¤ÊÊØ¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¯½À¤é¤«¤¯¡¢·Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ä¥ä¤¬¤¢¤ë¡×¾õÂÖ¡£

¿§¤ä½­¤¤¡¢ÎÌ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¿©»ö¤ÎÌäÂê¤òÁá¤á¤ËÈ¯¸«¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤È¤á

¸¤¤Î¥¦¥ó¥Á¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê½­¤¦¤È¤­¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤ä¥Õー¥É¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä²Æâ´Ä¶­¤ÎÍð¤ì¤ä¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤È¤¯¤Ë¡¢¶¯Îõ¤Ê°­½­¤¬Â³¤¯¡¦·ìÊØ¤ä²¼Î¡¤¬¤¢¤ë¡¦¸µµ¤¤ä¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤Ç¤­¤ë¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½­¤¤¤Î¸¶°ø¤òËÉ¤°¤³¤È¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦½­¤¤¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤À¤±¤¬¤Ç¤­¤ë·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂè°ìÊâ¡£ËèÆü¤Î´Ñ»¡¤¬¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎ¤ò¼é¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)