¸¤¤Î¥¦¥ó¥Á¤¬½¤¹¤®¤ë¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë5¤Ä¤ÎÉÂµ¤
¸¤¤ÎÊØ¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯Îõ¤Ë½¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤äµÛ¼ý¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢½¤¤¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÉÂµ¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.Ä²Æâ´Ä¶¤ÎÍð¤ì
Ä²¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÁ±¶Ì¶Ý¡×¤È¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢·ò¹¯¤Ê¤È¤¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õー¥É¤ÎÊÑ²½¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¹³À¸Êª¼Á¤ÎÉþÍÑ¤Ê¤É¤Ç°¶Ì¶Ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢È¯¹Ú¤äÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÊØ¤«¤é¶¯¤¤°½¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆðÊØ¤ä¤ª¤Ê¤é¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
2.¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¦µÛ¼ýÉÔÎÉ
¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤¬½½Ê¬¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤º¡¢Ì¤¾Ã²½¤Î¤Þ¤ÞÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊØ¤¬»À¤Ã¤Ñ¤¤¡¦¤¹¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊØ¤ÎÃæ¤Ë¿©¤Ù¤«¤¹¤¬¸«¤¨¤ë¡¢²¼Î¡¤äÆðÊØ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°ßÄ²¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¡£¥Õー¥É¤òÊÑ¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
3.´óÀ¸Ãî´¶À÷
²óÃî¤ä¥¸¥¢¥ë¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î´óÀ¸Ãî¤¬Ä²Æâ¤ËÀ³¤ß¤Ä¤¯¤È¡¢±ÉÍÜ¤¬¤¦¤Þ¤¯µÛ¼ý¤Ç¤¤º¡¢ÊØ¤¬µÞ¤Ë½¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¸¤¤äÊÝ¸î¸¤¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÏ·ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£¸¡ÊØ¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
4.ç¹³°Ê¬ÈçÉÔÁ´
ç¹Â¡¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¾Ã²½¹ÚÁÇ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢»éËÃ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤¦¤Þ¤¯Ê¬²ò¤Ç¤¤º¡¢ÊØ¤¬Ìý¤Ã¤Ý¤¯¡¢¶¯Îõ¤Ê½¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡¢ÌÓ¥Å¥ä¤¬°¤¤¡¢ÊØ¤¬¥Æ¥«¥Æ¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¹ÚÁÇÊä½¼¤Ê¤É¤Î°åÎÅÅª¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5.Ä²±ê
¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤¬¸¶°ø¤ÎÄ²±ê¤Ç¤Ï¡¢ÊØ¤¬¶¯¤¤È¯¹Ú½¡¦ÉåÇÔ½¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£·ìÊØ¤ä²¼Î¡¡¢ÓÒÅÇ¡¢È¯Ç®¡¢¸µµ¤¾Ã¼º¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¸¤¤ä¹âÎð¸¤¤Ç¤ÏÃ¦¿å¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áá´ü¼£ÎÅ¤¬Ì¿¤ò¼é¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤¹¤°ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¥µ¥¤¥ó
¸¤¤Î¥¦¥ó¥Á¤¬½¤¦¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ì»þÅª¤Ê¾Ã²½ÉÔÎÉ¤ä¿©»ö¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê°½¤äÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤ºÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤ÉåÇÔ½¤ä»À¤Ã¤Ñ¤¤½¤¤¤¬Â³¤¯ ·ìÊØ¡¢¹õ¤¤ÊØ¡¢Ç´±ÕÊØ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë ²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ ¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë ÂÎ½Å¤¬µÞ¤Ë¸º¤Ã¤¿¡¢ÌÓ¥Å¥ä¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿
ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¸¤¡¦¹âÎð¸¤¡¦»ýÉÂ¤Î¤¢¤ë¸¤¤Ï¾É¾õ¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯´í¸±¤Ç¤¹¡£ÊØ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÀ¶·é¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý»²¤¹¤ë¤È¡¢¿ÇÃÇ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë½¤¤¥±¥¢¤ÈÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¸¤¤ÎÊØ¤Î½¤¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤äÀ¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹â»éËÃ¡¦¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤ÏÈò¤±¤ë
»éËÃÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¿©»ö¤ä¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Ç°¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤·¡¢ÊØ¤ÎÈ¯¹Ú¤äÉåÇÔ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÍ¿¤¨¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢Ä²Æâ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¶¯¤¤½¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¸¤ÍÑ¥Õー¥É¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ÏÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡¦Äã»éËÃ¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤é¤»¤ë
¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ï¡¢ÊØ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä²Æâ¤ÎÈ¯¹Ú½¤ò¶¯¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¿å¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤¸¤¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤ä¥¹ー¥×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¿åÊ¬¤òÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õー¥É¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
¿·¤·¤¤¥Õー¥É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ëº®¤¼¤Ê¤¬¤é°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÄ²¤¬¶Ã¤¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ½¤¤¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¾¯¤·¤º¤Ä´·¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥¦¥ó¥Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
ÊØ¤Î¾õÂÖ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛÅª¤ÊÊØ¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¯½À¤é¤«¤¯¡¢·Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ä¥ä¤¬¤¢¤ë¡×¾õÂÖ¡£
¿§¤ä½¤¤¡¢ÎÌ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¿©»ö¤ÎÌäÂê¤òÁá¤á¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î¥¦¥ó¥Á¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê½¤¦¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤ä¥Õー¥É¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä²Æâ´Ä¶¤ÎÍð¤ì¤ä¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¶¯Îõ¤Ê°½¤¬Â³¤¯¡¦·ìÊØ¤ä²¼Î¡¤¬¤¢¤ë¡¦¸µµ¤¤ä¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¤¤¤Î¸¶°ø¤òËÉ¤°¤³¤È¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦½¤¤¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤À¤±¤¬¤Ç¤¤ë·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂè°ìÊâ¡£ËèÆü¤Î´Ñ»¡¤¬¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎ¤ò¼é¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)