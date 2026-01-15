Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¡¢¡È¤¤¤Á¤´¥³¡¼¥Ç¡É¤Ê1ºÐÌ¼¤È¤Î¤ª»¶ÊâSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ê¡Á¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡×
1·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£1ºÐ¤Î°¦Ì¼¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ª»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤é¤·¤¤¡È¤¤¤Á¤´¥³¡¼¥Ç¡É¤ÊÌ¼¤Î¥½¥íSHOT¤â¸ø³«
1·î4Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿À¾Ìî¡£13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç¤ª»¶Êâ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇÌ¼¤È²á¤´¤¹²º¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
ÅßÀ²¤ì¤ÎÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÇÀ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÀ¾Ìî¤¬¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¡È¤¤¤Á¤´¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎË¹»Ò¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Õ¥ê¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È¤¤¤Á¤´¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥³¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼ê¤Ë¡¢¤è¤Á¤è¤Á¤ÈÊâ¤¯°¦¤é¤·¤¤Ì¼¤òÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢À¾Ìî¤¬¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¡¢Ì¼¤¬ÊÒ¼ê¤ò¹â¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊìÌ¼¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Û¥Ã¥³¥ê¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ê¡Á¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡×¡ÖÌ¤É±¤Á¤ã¤ó¤â¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¤ò½Ð»º¡£°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£