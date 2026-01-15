GALLERIA¤è¤ê¡¢AMDºÇ¿·CPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó2µ¡¼ï¤ÎÍ½Ìó³«»Ï
¡¡GALLERIA¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥Îー¥ÈPC2µ¡¼ï¡ØGALLERIA NDR9L-IG-C4¡Ù¤È¡ØGALLERIA NDR9L-R56-C6¡Ù¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍ½Ìó³«»Ï¤·¤¿2µ¡¼ï¤Î³°´Ñ
¡¡Î¾À½ÉÊ¤È¤âºÇ¿·¤ÎCPU¡ÖAMD Ryzen AI 9 HX 470¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12¥³¥¢CPU¤È16¥³¥¢GPU¡¢¤µ¤é¤Ë55TOPS¤ÎAIÀÇ½¤ò»ý¤ÄNPU¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI½èÍý¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ºî¤ê¤À¡£
¡¡¡ØGALLERIA NDR9L-IG-C4¡Ù¤Ï14¥¤¥ó¥Á¤ÎãþÂÎ¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï344,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØGALLERIA NDR9L-R56-C6¡Ù¤Ï16¥¤¥ó¥ÁWQUXGA(3840¡ß2400)¤Î¹â²òÁüÅÙ±Õ¾½¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DCI-P3½àµò¡¦¥«¥ÐーÎ¨95¡ó¤Î¹¿§°èÉ½¼¨¤Î¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Ê¿§É½¸½¤òµá¤á¤ëºî¶È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï439,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤À¡£
