BenQ¡¢Å·°æ¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ØGV32¡Ù¤òÈÎÇä¡¡´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â°Â²Á¤Ç¼ê¤ËÆÏ¤±¤ä¤¹¤¤
¡¡¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Å·°æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ーGV¥·¥êー¥º¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÈóÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ØGV32¡Ù¤ò1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅ·°æ¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¡¡ØGV32¡Ù»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡¡¡ØGV32¡Ù¤Ï¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ØGV50¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë²òÁüÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷¸»¤ò¥ìー¥¶ー¤«¤éLED¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈóÅëºÜ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡¡ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂ¤ËËÜÂÎ¤òÃÖ¤¤¤Æ¾å²¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥í¥Õ¥È¤ä·¹¼Ð¤Î¤¢¤ëÅ·°æ¤Ê¤É¤Ë¤â¹¥¤ß¤Î³ÑÅÙ¤ÇÅê±Æ²ÄÇ½¤À¡£¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ä¼«Æ°½Ä²£Âæ·ÁÊäÀµ¤È²óÅ¾ÊäÀµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Æ°¾ã³²Êª²óÈòµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥êー¥×¥¿¥¤¥Þー¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿²¼¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Google TV OS¤òÆâÂ¢¤·¡¢Netflix¡¢YouTube¡¢Disney+¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤ë¡£
¡¡4Wx2+10W¥¦ー¥Õ¥¡ー¤ÎÆâÂ¢¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Í¥Þ¡¿Å·°æ¥·¥Í¥Þ¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¿²¼¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¥âー¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡USB-CµëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¤ÎÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤ÏÍ×¤é¤º¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë