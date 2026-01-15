¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»ー¥ë³«»Ï¡¡¡Önubia Flip 2¡×¤¬2Ëü9800±ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»ー¥ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÝÃ¼Ëö¤ò³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ç¡Ö¥·¥ó¥×¥ë3 M/L¡×¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Önubia Flip 2¡×¤¬5Ëü9472±ß¢ª2Ëü9800±ß¡¢¡ÖOPPO Reno9 A¡×¤¬3Ëü1680±ß¢ª9800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤¬µ¡¼ïÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖAndroid One S10¡×¤¬3Ëü1680±ß¢ª9800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¡Önubia Flip 2¡×¤Ï¿·µ¬¡¿¾è¤ê´¹¤¨¤ÎºÝ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2Ëü9800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï»öÌ³¼ê¿ôÎÁ3850±ß¤¬¤«¤«¤ë¡£