·²ÇÏ¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡£ÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£

·²ÇÏ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡£ÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡©

1. 2ºÐ
2. 5ºÐ
3. 7ºÐ
4. 10ºÐ

Àµ²ò¡§7ºÐÀµ²ò¤Ï¡Ö7ºÐ¡×¤Ç¤·¤¿¡£

¢§²òÀâ
¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í´Ö¤À¤È7ºÐ¤¯¤é¤¤¡×¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜ¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢¡Ö¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò´ð¤ËAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬´ë²è¡¦ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)