16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï°ì»þÅª¤ËËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¡¹¤ÇÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤±Êýº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÏÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢»Í¹ñ¤ä¶å½£¤Ç¤Ï20¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢Íè½µ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¡¢ºÆ¤Ó¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦º´Æ£ ²¹»Ò¡Ë
