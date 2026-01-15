·ÝÇ½³èÆ°45¼þÇ¯¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢¡ÈÁíºÛ¡ÉÌ³¤á¤ë·ÝÇ½¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¡Ö¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×ÊúÉé¤Ï¡Ö»ä¤é¤·¤¯¡×
¡¡½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¡¢µþÅÔ¡¦Íò»³¤Ë¤¢¤ë¼ÖÀÞ¡Ê¤¯¤ë¤Þ¤¶¤¡Ë¿À¼Ò¤Î¡Ö·ÝÇ½Ê¸²½¿¶¶½²ñÁíºÛ¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿´Ñ·î¡£¡ÖÁíºÛ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¼ÖÀÞ¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÝÇ½³èÆ°45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£·ÝÇ½¿À¼Ò¤Ç¤ª»²¤ê¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö·îÆü¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¤ä¤ê»ä¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤µ¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¤¡×¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£