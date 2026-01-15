Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¸ø±éÃæ¤Î·à¾ì¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¼êÎÁÍý¡¡¡È¶Ã¤¤ÎÉñÂæÎ¢¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Î·à¾ìÆâ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¼êÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Æ£¤¢¤ä»Ò
¡¡¸½ºß¡¢ÁÏÎ©130¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÆ£¤Ï¡¢¸ø±é5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢±é²Î²Î¼ê¡¦»ÔÀîÍ³µªÇµ¡Ê50¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø±éÃæ¤â·à¾ì¤Î¥¥Ã¥Á¥óÉô²°¤ÇÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æé¤Ç¼Ñ¹þ¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¿©ºà¤òÃúÇ«¤Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤¹¤ë»Ñ¡¢´°À®¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Æ£¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø±é¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£´ÑµÒ¤Ø¸þ¤±¤ÆÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö·à¾ì¤ÇÎÁÍý½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í!! ¶Ã¤¤Ç¤¹!!¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡Á ¤ªÎÁÍý¤âÆÀ°Õ¤À¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¸ø±éÃæ¤ËÎÁÍý¤È¤Ï¡¢¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤äÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î»Ñ¤Ë´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
