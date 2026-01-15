¡Ô¼«Ê¬¾¡¼êË½Áö²ò»¶¡Õ¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæ¡¢½°±¡²ò»¶¤Ë¡ÈÆÈ¼«¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¡ÉÏ¢È¯¤Ç¡ÖÂç´îÍø¤«¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÈÆÈ¼«¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¡É¤ò¼¡¡¹¤Èµó¤²¤Ê¤¬¤éÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤³¤ËÇä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿Ê¡Åç¿ðÊæ¤Î¡È¥ÉÇÉ¼ê¥ï¥ó¥Ô¡É»Ñ
¡¡Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤Ï¡¢23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÁÆ¬²ò»¶¡×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½°±¡Áª¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¿¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤ò¤ä¤ë¤«¤âÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ò»¶¤ËÂçµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÂç´îÍø¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤«¤è¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÅÙËö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÍ½»»°Æ¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤»¤º¡¢ºâÀ¯ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤âº¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÅß¤Î´¨¤¤»þ´ü¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌ¿®±Û¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹ëÀã¤ÎÃæ¤ÎÁªµó¤ÏÂçÊÑ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£Áª´É¤ä¼«¼£ÂÎ¤â½àÈ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙÌÌ¤ä¸½¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤Ï²ò»¶¤½¤Î¤â¤Î¤Î»ÑÀª¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù»ýÎ¨¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÆ°¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¡Ù¡Ø¼«¸ÊÃæ²ò»¶¡Ù¡Ø¼«Ê¬¾¡¼êË½Áö²ò»¶¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¼¡¡¹¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤Ï¡ÖÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤²ò»¶¡×¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Îµ¿ÏÇ±£¤·²ò»¶¡×¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¼º¸À±£¤·²ò»¶¡×¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê±£¤·²ò»¶¡×¡Ö²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡×¤Ê¤É¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òÏ¢È¯¡£¡ÖÁ´ÉôÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¤Î²ò»¶¤Ë¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öµï¼ò²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¡ÖÂç´îÍø¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤«¤è¡×¡Ö¿¦¾ì¤ä¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ë¤âÉ¬¤º¤¤¤ë¡£Â¾¿Í¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê°¸ý¤ò¸À¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡×¡Ö¿Í¤ÎÈãÈ½¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»þÂå¤â»þ´Ö¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1·î7Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡À©¤ä¾ðÊó³èÆ°¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤Ï¡È¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡À©¤Î´í¸±À¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡È¿ä¤·³è¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡¢¡ØÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¤È¥¹¥Ñ¥¤¤òÆ±Îó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¤ÎÆ¬Ç¾¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥ó°ú¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬²¢À¹¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê¡ÅçÅÞ¼ó¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä¡£