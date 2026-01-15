¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹½é»º¶ð¤¬ÃÂÀ¸¡¡Êì¤ÏÊ©G2¾¡¤Á¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤è¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡21Ç¯Ä«ÆüÇÕFS¡¢22Ç¯ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢23Ç¯ÍÇÏµÇ°¡¢24Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ÈG1¡¦5¾¡¤òµó¤²¡¢ºòÇ¯¼ÒÂæ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®)¤Ç¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤·¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê²´7¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à(Æ±)¤Ë¤ª¤±¤ë½é»º¶ð(ÌÆ)¤¬14Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯(ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô)¤¬¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ÇÈ¯É½¡£Êì»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤è¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤Ï20Ç¯¤ËÊ©G2¥Þ¥ë¥ì¾Þ¡Ê¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¾¡¤Á¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£