·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ËÉôÊ¬Åª¤Ê¥Ì¡¼¥É¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î±Ç²è¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÊÑ²½
¡ÊCNN¡ËËÌÄ«Á¯¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¸¡¹¤·¤¤Ë½ÎÏÉÁ¼Ì¤äÉôÊ¬Åª¤Ê¥Ì¡¼¥É¡¢¼«Çú¥Ù¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÇúÇË·×²è¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©²¼¤Ë¤¢¤ëËÌÄ«Á¯¤Î±Ç²è»º¶È¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ²È¼çµÁÅª¤Ê¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢É½¸½¤ÎÍÍ¼°¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿Âçºî±Ç²è¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¥Ý¥êÂÞ¤ÇÃâÂ©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤Ë½ÎÏ¥·¡¼¥ó¤À¡£
¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÂÐÎ©¤ÎÃë¤ÈÌë¡×¤ÈÂê¤·¤¿±Ç²è¤¬½é¤á¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1990Ç¯Âå¡£¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ¤ÎÉã¤Î¸Î¡¦¶âÀµÆü¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¤¥ë¡ËÁí½ñµ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ÂºÝ¤ÎÎó¼ÖÇúÈ¯»ö·ï¤ò´ð¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¿Í¤Î±Ç²èÀ©ºî¼Ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯±Ç²è¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Þ¡¼¥Æ¥ë¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¼ç±é½÷Í¥¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÊ¿¾í¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨²»¶Á¸ú²Ì¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥Æ¥ë¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÉôÊ¬Åª¤Ê¥Ì¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤âËÌÄ«Á¯±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔÎÑ¤ä¼«Çú¥Ù¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢É×¤¬¼«¤é¤ÎºÊ¤äÁÄ¹ñ¤òÎ¢ÀÚ¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥Þ¡¼¥Æ¥ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤Ï¶áÇ¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤¬±Ç²è¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Ï¿ô½½Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡£¤³¤ì¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¾·³ÍÍ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë±Ç²è¤ò»£¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÀµÆü»á¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î±Ç²è»º¶È¤òÅý³ç¤·¡¢ËÄÂç¤Ê±Ç²è¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Ò¤½¤«¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿²»À¼¤ÎÃæ¤Ç¶âÀµÆü»á¤Ï¼«¿È¤Î±Ç²è¤ò¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î±Ç²è¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈãÈ½¤·¡¢Åö»þ¤ÎËÌÄ«Á¯¤Î±Ç²è¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤¬Â¿¤¯»þÂåÃÙ¤ì¤À¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¶âÀµÆü»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Ë»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À¤³¦¿å½à¤ÎËÌÄ«Á¯±Ç²è¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶âÀµÆü»á¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿¡£1978Ç¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤¬´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥¦¥Ë¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Î¸µÉ×¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥ª¥¯¤µ¤ó¤ò¹á¹Á¤ÇÙÇÃ×¤·¤ÆÊ¿¾í¤ËÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
2¿Í¤Ï¶âÀµÆü»á¤Î¤¿¤á¤Ë17ËÜ¤Î±Ç²è¤òÀ©ºî¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶âÀµÆü»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¤Ò¤½¤«¤ËÏ¿²»¤·¡¢¥Æ¡¼¥×¤ò¹ñ³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢86Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ËË´Ì¿¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î±Ç²è¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ïº£Æü¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÇÂçÃÀ¤ÊºîÉÊÀ©ºî¤òÌ¿¤¸¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ø¤Î±¢ËÅ¤ÏÇËÌÇ¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£