¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¡¡PL³Ø±àÆþ³Ø¸å¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ë15¥¥íÁé¤»¤¿²áµî¹ðÇò¡Ö¤¢¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾å½ÅÁï¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂè32²ó¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÂç²ñ¡×ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤ÏPL³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¡Ö¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç²Æ¤Þ¤Ç¤Ë3¥«·î¤Ç15¥¥íÁé¤»¤¿¡£º£Æü³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¿©¤Ù¤Æ·ò¹¯Åª¤ËÈþ¤·¤¯Áé¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¤«´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£