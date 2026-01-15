µÜº¬À¿»Ê¡Ö½ñ¤«¤»¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×½°±¡²ò»¶¥¹¥¯¡¼¥×½ä¤ê¡Ö¤½¤ó¤Ê¼ºÎé¤Ê¤³¤È¡×¶¶ËÜ¸ÞÏº»á¤¬¥Ô¥·¥ã¥ê
µÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤òÆÉÇä¿·Ê¹ÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏº»á¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼çÄ¥¤·¤¿½°µÄ±¡¤ÎÅÅ·â²ò»¶¤ò¡ÈÀï¸åºÇÃ»¡É½°±¡Áª¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µÜº¬¤Ï¡Ö¤³¤Î²ò»¶É÷¤¬±ÊÅÄÄ®¤ËÌÔÎõ¤Ë¿á¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè½µ¶âÍËÆü¡Ê¼ÂºÝ¤ÏÅÚÍËÆü¤Î10Æü¡Ë¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Î1ÌÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÇÆÉÇä¤À¤±¤¬1ÌÌ¤Ç¤É¡¼¤ó¤ÈÂÇ¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï½½Ê¬¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¡¢23Æü¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éËÁÆ¬²ò»¶¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï23Æü¾¤½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç²ò»¶¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Ç¯ÅÙÆâÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£16Æü¾¤½¸¤À¤Ã¤¿¤é²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È260¡ÊµÄÀÊ¡Ë¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£233¤È¤¤¤¦²áÈ¾¿ô¤è¤ê¤â¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤ï¤Ê¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¶²¤é¤¯¡×¤È¼«Ì±ÅÞÃæ¿õ¤Î¿´Ãæ¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÆÉÇä¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ä1¿Í¤À¤±¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤±¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÂ¿³ÑÅª¤Ê¼èºà¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¡ª¤È·èÃÇ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÜº¬¤¬¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎºÇÂ¦¶á¤Î¿Í¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤Ë½ñ¤«¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢½ñ¤«¤»¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ò·ï¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¸¡Æ¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï1·î10ÆüÉÕÄ«´©¤Î1ÌÌ¤Ç¡Ö¼óÁê¡¢½°±¡²ò»¶¸¡Æ¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£