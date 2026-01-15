¥Ö¥é¥¸¥ë¿Íµ¼Ô¡Öµ×¡¹¤ËËÜÅö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¡× ¹â¹»Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿
¡¡£±·î12Æü¡¢»ä¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£»ä¤Î»Å»ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡Àï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤ç¤»¤ó¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹â¹»À¸¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÃÎ¤Ê»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎºÇÂç¤Î´¶Æ°¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¥«¥Ã¥×¤Î¼èºà¤Ç11²ó¤âË¬¤ì¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òµ¡¤Ë¿·Áõ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¡¢Èþ¤·¤¤·úÃÛ¤ò¸«¤Æ´¶½ý¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï´¨¤¤£±·î¤Î¸á¸å¤Ë¡¢Ìó£¶Ëü¿Í¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤Î¿Í¡¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£µÒÁØ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¹â¹»À¸¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¤è¤¦¤Ê½÷À¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡¼èºà¿½ÀÁ¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤ËÍèÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿1500±ß¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¼«Í³ÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÃÙ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÀÊ¤òÃµ¤¹¤Î¤â»êÆñ¤Î¶È¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¥á¥Ã¥·¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¡¹¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃ¯¤«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åú¤¨¤Ï»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¼¯Åç³Ø±à¤Î´Ö¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡ photo by Torao Kishiku
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ13ÈÖ¡ÊÆü¹â¸µ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¸½¤ì¤ë11ÈÖ¡ÊÆÁÂ¼ÉöÂç¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Î´¶½ýµ¤Ê¬¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¿á¤Èô¤ó¤À¡£±þ±çÃÄ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ä¤ÎÂ¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·ì¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤Û¤ÉÇ®¤¯¤Ê¤ê¡¢´¨¤µ¤â¾Ã¤·Èô¤ó¤À¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÎÈà¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µ¤Ç÷¤ÈÆ®Áè¿´¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ÎÀº¿À¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢»ä¤Ï¿´¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¯Åç¤ÏÀä¤¨¤º¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë´Ù¤é¤»¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶¤á¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÁê¼ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤Å¤¡¢±óµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢¿ÀÂ¼¤ÎGK¡Ê»ûÅÄ·òÂÀÏº¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤È±¿¤Î°¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¿ÀÂ¼¤Ë¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤È£µ¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï£³¡Ý£°¤È¤¤¤¦°ìÊýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡ÚÍ¦µ¤¤È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¡Û
¡¡¼¯Åç¤Î¥¿¥¤¿ÍGK¡Ê¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ë¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï»î¹çÃæ¤Ë£³¤Ä¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥¤ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å²¿Ç¯¤âGK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ÀÂ¼¤ÎGK¤â¤È¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä»ä¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢PK¤ò¼è¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬Ã¯¤â¿³È½¤ËÉÔÊ¿¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤¿¤È¤¨ÌÀÇò¤ÊPK¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÃ¯¤«¤¬¿³È½¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥í²½¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¤Þ¤ÀÌ´¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿1991Ç¯¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÍý²ò¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¡¢Í¦µ¤¤È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¾ï¤Ë¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÀ¯¼£¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Áª¼ê¤Î¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤äÇ¯Êð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ......¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÎFIFA²ñÄ¹¤È¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌþÃå¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¡¢´ñ¤·¤¯¤â¿¿¤Ë½ã¿è¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¡¢²¿¤è¤ê¤âÀ¿¼Â¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤¿¡£»ä¤Ïµ×¡¹¤ËËÜÅö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¨¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ë¤âÃøÌ¾¤Ê¥æ¡¼¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥´¥·¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ù¥ê¥ó¥Ä¥©¡¼¥Ê¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹Âç²ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥ë¥Í¥ª¡¦¥Ç¥£¡¦¥ô¥£¥¢¥ì¥Ã¥¸¥ç¡Ê¥ô¥£¥¢¥ì¥Ã¥¸¥ç¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë......¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢»ä¤Î½»¤à¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥æ¡¼¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ñ¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¸¡¦¥Õ¥Á¥Ü¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£56²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë128¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢21Æü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥æ¡¼¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¾åµ¤Ëµó¤²¤¿Â¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥æ¡¼¥¹Âç²ñÆ±ÍÍ¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤±¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï³Æ¸©¤Î¸·¤·¤¤Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¼Ô¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂç²ñ¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç´°Á´¤Ê¤ë¼ÂÎÏ¼çµÁ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¡¢»ä¤ÏÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¡¼¥³¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼Ì¿¿¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£Èà¤â¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î´¶Æ°¤òÈà¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¼¯Åç¤Î¥Á¡¼¥à¤¬²«¿§¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬ÀÖ¤Ê¤Î¤Çº®Íð¤¹¤ë¡×¤ÈÁ÷¤ë¤È¡¢¥¸¡¼¥³¤â¡ÖÀÖ¤Ï¼¯Åç¤Î¿§¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡×¤ÈÊÖ¿®¤ò¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÇ¯Êð¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Î¤â¤È¡¢¤¿¤À¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÁ±ÃËÁ±½÷¤¬½¸¤¦¡£Å¨¤âÌ£Êý¤â¤Ê¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥´¡¦¥Ü¥Ë¡¼¥È¡ÊÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Ë´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍýÁÛ¶¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎËÜµòÃÏ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¤³¤È¤ò¡ÖThe Theatre of Dreams¡ÊÌ´¤Î·à¾ì¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤½¤³¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î±ÑÍº¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤¬¤½¤¦Ì¿Ì¾¤·¤¿¡£¤·¤«¤·£±·î12Æü¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÌ´¤Î·à¾ì¡×¤ÏÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤À¤Ã¤¿¡£