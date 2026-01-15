Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÂ³¿Í¤ÏÊì¤È»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤È¤âÃù¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³ÀÇ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¤È²¿¤âÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÀÇÄ£¤ÎÄ´ºº¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È
ÁêÂ³¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ì¤Ç¤âÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÀÇÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ººÅù¤Î¾õ¶·¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤äÂ£Í¿ÀÇ¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ä´ºº¤¬¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌµ¿½¹ð¤â¤·¤¯¤Ï¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï123²¯±ß¤ÈÁý²Ã¤·¡¢¸øÉ½¤ò»Ï¤á¤¿Ê¿À®21»öÌ³Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ö¼ÂÃÏÄ´ºº¤Ï¡¢Ê¸½ñ¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÏ¢Íí¤Þ¤¿¤ÏÍè½ð°ÍÍê¤Ë¤è¤ëÌÌÀÜ¤Ë¤è¤ê¿½¹ðÏ³¤ì¡¢·×»»¸í¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¿½¹ð¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬Àµ¡¦¸øÊ¿¤Ê²ÝÀÇ¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ì¸«Æñ¤·¤¤ÀâÌÀ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Å¬Àµ¡¦¸øÊ¿¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤è¤êÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤äÌµ¿½¹ð¤¬¡¢Ã±¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÍè¤ÎÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤Î²Ã»»ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¤Þ¤µ¤º¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©
ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ï¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢·×»»¼°¤Ï¡Ö3000Ëü±ß ¡Ü 600Ëü±ß ¡ß Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾åµ¤Î·×»»¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï4200Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ä»ºÁí³Û¤¬4200Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤éÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ä»ºÁí³Û¤¬4200Ëü±ßÄ¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¡Ö¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁêÂ³³«»Ï¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é10¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¡¢¿½¹ðÇ¼ÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÆÃÎã¤«¾®µ¬ÌÏÂðÃÏ¤ÎÆÃÎãÅù¡¢²¿¤é¤«¤ÎÆÃÎã¤ÎÍøÍÑ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿½¹ð´ü¸Â¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÀÇÄ£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ðÍ×ÈÝÈ½Äê¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Îºâ»º¡¢ºÄÌ³¤Î²Á³Û¤Ê¤É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢´Ê°×·×»»¤ò¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤«¤é»ÙÊ§¤¦¤Î¤¬¥¥Û¥ó
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³¤·¤¿ºâ»º¤«¤é¡¢¡Ö¸½¶â¡×¤Ç¡Ö°ì³çÇ¼ÉÕ¡×¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÁêÂ³ºâ»º¤Î¸½ÍÂ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤ò¤·¤Æ¸½¶â²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤âÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¶âÁ¬°ì³çÇ¼ÉÕ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢Ã´ÊÝ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÊ¬³äÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¡¢¸¶Â§Åª¤ÊÁêÂ³ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±äÇ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¶âÁ¬¤ÇÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë¤è¤ëÇ¼ÉÕ¡áÊªÇ¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¼êÂ³¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¤Î±äÇ¼¤Î¼ê°ú¤¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÀÇÌ³½ð¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤ÈÁêÂ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Ë²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÀâÌÀ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤â¤·¼Ú¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Êü´þ¤âÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏºÄÌ³¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ø¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£¹ÔÀ¯½ñ»Î¡£CFP(R)¡£