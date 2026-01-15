³ÚÅ·¡¦»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ

¡¡³ÚÅ·¤Ï15Æü¡¢²­Æì¸©¶âÉðÄ®¡Ê°ì·³¡Ë¡¢µ×ÊÆÅçÄ®¡ÊÆó·³¡Ë¡¢µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¡ÊÆó·³¡Ë¤Ç¹Ô¤¦½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Õ¥¸ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥­¥ã¥ó¥× 2026¡×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¢£°ì·³

¶âÉð¥­¥ã¥ó¥×

µå¾ì¡§¶âÉðÄ®¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à

´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë

¢¨µÙÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢18Æü¡Ê¿å¡Ë

¢§ Îý½¬»î¹ç

2·î15Æü¡ÊÆü¡ËvsÆüËÜ¥Ï¥à 13:00 ¡Ê¶âÉðÄ®¡Ë

¢§ ¥ª¡¼¥×¥óÀï

2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs¥í¥Ã¥Æ 13:00 ¡Ê¶âÉðÄ®¡Ë

¢¨¾åµ­¤Ï³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¼çºÅ»î¹ç¤Î¤ß

¢£Æó·³

µ×ÊÆÅç¥­¥ã¥ó¥×

µå¾ì¡§µ×ÊÆÅçÌîµå¾ì

´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12Æü¡ÊÌÚ¡Ë

¢¨µÙÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢9Æü¡Ê·î¡Ë

Æü¸þ¥­¥ã¥ó¥×

µå¾ì¡§¤ªÁÒ¥öÉÍÁí¹ç¸ø±àÌîµå¾ì

´ü´Ö¡§2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë

¢¨µÙÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢24Æü¡Ê²Ð¡Ë