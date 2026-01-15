USB-C¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë´¥ÅÅÃÓ·¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó½¼ÅÅÃÓ¡Öbatzone¡×¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¡¡ÅÅ°µ¤Ï´¥ÅÅÃÓ¤ÈÆ±¤¸1.5V
ÂÀÊ¿ÍÎ¾¦»ö¤¬¡¢USB Type-C·ÐÍ³¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë´¥ÅÅÃÓ·¿¤Î½¼ÅÅÃÓ¡Öbatzone¡×¡Ê¥Ð¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¡Ë¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ä¥³¥¸¥Þ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ä¥³¥¸¥Þ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢USB Type-C·ÐÍ³¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë´¥ÅÅÃÓ·¿¤Î½¼ÅÅÃÓ¡Öbatzone¡×¡Ê¥Ð¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¡Ë
batzone¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î´¥ÅÅÃÓ¤ÈÆ±¤¸·Á¾õ¤ò¤·¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó½¼ÅÅÃÓ¡£ÅÅÃÓËÜÂÎ¤ËUSB Type-CÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¤·¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£ºÇÃ»50Ê¬¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ°µ¤Ï´¥ÅÅÃÓ¤ÈÆ±¤¸1.5V¤Ç¡¢1.2V¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇ½¼ÅÅÃÓ¤è¤ê¤â¹â¤¤¡£
ÅÅ°µ¤Ï´¥ÅÅÃÓ¤ÈÆ±¤¸1.5V¤Ê¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
