¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡§Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ò±é¤¸¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÊ±Áõ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¿ûÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾·³»Õ¤Ç¡¢³ØÌä¤ËÄÌ¤¸¡¢ÃÎÎ¬¤ËÄ¹¤±¤¿ÈþÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡£ÈþÇ»¤ÎºØÆ£Î¶¶½¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤Î»²ËÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¿ûÅÄ¤ÎÊ±Áõ¼Ì¿¿²ò¶Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ûÅÄ¤¯¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
