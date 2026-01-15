¡ÖË½¸À¤òÍá¤Ó¡ÄÄÞ¤¬Çí¤¬¤ì¤¿¡×7Ç¯¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤òÂÑ¤¨¤¿½÷Í¥¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¡¢²á¹ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹
½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤¬¡¢7Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö²¼ÀÑ»þÂå¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤Ï¡¢1·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¶ìÏ«¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¡¢¶¦±éÇÐÍ¥¤È¡È¤ª¤ó¤ÖSHOT¡É
½êÂ°»öÌ³½ê¤â¤Ê¤¯¡¢±éµ»¤ÎÎý½¬¤È»£±Æ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁáÄ«¤ä»³±ü¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Éã¤ËÍê¤ó¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥¥¹¥È¥éÍÑ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é±éµ»¤ò»Ï¤á¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò100²ó°Ê¾å¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍî¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¡Øº£Æü¤âÍî¤Á¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£7Ç¯´Ö¤ÇÃ¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï50ËÜ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÌòÌ¾¤¹¤é¤Ê¤¤ÇÛÌò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î°·¤¤¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤Ï¡ÖÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎË½¸À¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍá¤Ó¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ¼Ö¤ÎÃæ¤Çµã¤¯¤Î¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¿Í»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¡¢ÁÇ¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
²¿¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤Î»ÑÀª¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£Èà½÷¤Ï¡Ö´¨¤¤Æü¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃÈ¤ò¼è¤ë¤è¤¦µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë»Ø¤¬Åà½ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤ÆÄÞ¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1Æü¤Ë±Ç²è¤ò1ËÜ´Ñ¤ë¡¢1Æü1»þ´Ö±¿Æ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÌµÌ¾»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤Ï2018Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ØSKY¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Á¾åÎ®³¬µé¤ÎºÊ¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ç¥«¥ó¡¦¥¤¥§¥½Ìò¤ò±é¤¸¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£Íè¤ë1·î16Æü¤Ë½éÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡Øº£Æü¤«¤é¡È¥Ë¥ó¥²¥ó¡É¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶åÈø¤Î¸Ñ¡Ê¥¥Ä¥Í¡Ë¤Î¥¦¥ó¥ÛÌò¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÊÑ¿È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2013Ç¯¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¾¯½÷¥µ¥à¥»¥ó¡Á´ÁÊý°å¤ÎÌ´¡Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃ¼Ìò¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØSKY¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ë200ÇÜ¤Î¶¥ÁèÎ¨¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¤½¤Î¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤Ç¡¢¿ä¤·¤Î¤¿¤á¤Ë²áµî¤ËÌá¤êÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¾å¼ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿å±Ë¤¬¼ñÌ£¤À¤È¤«¡£