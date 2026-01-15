¹âÎð½Ð»º¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛÌÀ¤«¤¹¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ä¡×
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï1·î15Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î¼Ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Á¥§¡¦¥·¥ó¥Á¥å¥ó´ÆÆÄ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¡¢¥³¡¦¥É¥ó¥Ï¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÄ¤¤Â©»Ò¥É¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ê±é¥³¡¦¥É¥ó¥Ï¡Ë¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¤äµ¬À©¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢Êì¿Æ¤Î¥ß¥é¡Ê±é¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ë¤¬¼«¤é°åÎÅµ¡´ï¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
º£²ó¡¢Â©»Ò¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Êì¿Æ¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡£¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë9ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢44ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¼«Á³¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢¹âÎð¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿Êý¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£´ÆÆÄ¤¬¾¯¤·ÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÇÐÍ¥¤Ï»£±ÆÁ°¤Ë´¶¾ð¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤à¤·¤í¹Ô¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¤µ¤ó¤ä¥³¡¦¥É¥ó¥Ï¤µ¤ó¤È¾éÃÌ¤â¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·ÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1975Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ1995Ç¯¤Ë·ÝÌ¾¤ò¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È²þÌ¾¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ç°ìÌö¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¥¸¥¦É±¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎØÉñ-¥í¥ó¥É-¡Ù¤ÇÃÝ¥ÎÆâË¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢CM½Ð±éÂ¿¿ô¡£2018Ç¯3·î¤Ë9ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2020Ç¯5·î16Æü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£