Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÒýº¬Ã£»Û¡Û¤ÈÉ½¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡©¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ËÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë...¡ª
°û¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÒýº¬Ã£»Û¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÒýº¬Ã£»Û¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î°û¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÒýº¬Ã£»Û¡×¤ÈÉ½¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÒýº¬Ã£»Û¡×¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×¤òÉ½¤¹Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¥ª¥È¥Ê¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢1961Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁÏ¶ÈÆü¤Ç¤¢¤ë8·î10Æü¤ò¡Ö¥Ï¡¼¥È¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô