±¡¾±ÎÓ¶Èµ×ÊÆ¹©¾ì¤Ø¤ÎÂç·¿Åê»ñ¤Ë¡¡²¬»³¸©¤¬Êä½õ¶â2.9²¯±ß¤ò¸òÉÕÍ½Äê
²¬»³¸©Ä£
¡¡²¬»³¸©¤Ï15Æü¡¢±¡¾±ÎÓ¶È(ÄÅ»³»Ô)¤Îµ×ÊÆ¹©¾ì¤Ø¤ÎÂç·¿Åê»ñ¤Ë¡¢2.9²¯±ß¤Î¡ÖÂç·¿Åê»ñ¡¦µòÅÀ²½Â¥¿ÊÊä½õ¶â¡×¤ò¸òÉÕÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¡¾±ÎÓ¶È¤Ï¡¢¹ñ»ººà¤ÎÀ½ºà¤äÈÎÇä¡¢½¸ÀÑºà¤ä¥×¥ì¥«¥Ã¥Èºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢µ×ÊÆ¹©¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ß¥Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¸ÀÑºàÍÑ¤ÎºàÎÁ¤Î¹ñ»º²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥Äー¥Ð¥¤¥Õ¥©ー½»ÂðÍÑºà¤Ç¤Î¿·»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±¡¾±ÎÓ¶È¤Îµ×ÊÆ¹©¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤ÏÌó64²¯5000Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2.9²¯±ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î¤ËÃå¹©¤·¡¢2027Ç¯6·î¤ÎÁà¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡²¬»³¸©¤Î¡ÖÂç·¿Åê»ñ¡¦µòÅÀ²½Â¥¿ÊÊä½õ¶â¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ø¤Î´ë¶ÈÎ©ÃÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁýÂç¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢2017Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ò´Þ¤á¤Æ39·ï¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î50²¯±ß°Ê¾å¤ÎÅê»ñ³Û¤ËÂÐ¤·¡¢5²¯±ß(´ûÎ©ÃÏ¡Ë¤ò¾å¸Â¤Ë5¡ó¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡