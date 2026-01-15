¥¹¥Ð¥ë¡¢ÂÔË¾¤Î6Â®MTÅëºÜ¡ÖWRX STI Sport¢ô¡×¤òÈ¯É½¡ª ¸½¹ÔWRX¥Ùー¥¹¤ÎSTI¥³¥ó¥×¥êー¥È¥«ー¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÂæ¿ô¸ÂÄêÈÎÇä¤Ø¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
¸½¹ÔWRX¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ç¤Ï½éºÎÍÑ¤Î6Â®MT
¥¹¥Ð¥ëWRX STI¥¹¥Ýー¥Ä¢ô¡ÃSubaru WRX STI Sport¢ô
¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡Ö°Â¿´¤ÈÌû¤·¤µ¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¤ëÌû¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ ¥·ー¥ó¡×¤È¡¢ËÁ¸±¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¹âÍÈ´¶¤Ê¤É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー ¥·ー¥ó¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¤È¤Îå«¤ä¶¦´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ ¥·ー¥ó¡×¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï´ûÂ¸¤Îµ»½Ñ»ñ»º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÌû¤·¤á¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢ICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë·Ï¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò±Ô°Õ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖWRX STI Sport¢ô¡×¤Ï¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬Ëá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿STI¥³¥ó¥×¥êー¥È¥«ー¡£
¸½¹ÔWRX¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë6Â®MT¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ÈÁà¤ëÌû¤·¤µ¤òÄÉµá¡£Â¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ä¤È¡¢STI¤Ë¤è¤ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿ZFÀ½ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤È±þÅúÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ð¥ëWRX STI¥¹¥Ýー¥Ä¢ô¡ÃSubaru WRX STI Sport¢ô
¥Ö¥ìー¥¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥ÉÅÉÁõ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½18¥¤¥ó¥Á¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÐ¸þ6¥Ý¥Ã¥È&¥ê¥äÂÐ¸þ2¥Ý¥Ã¥È¥Ö¥ìー¥¥¥ã¥ê¥Ñー¤òºÎÍÑ¡£À©Æ°ÎÏ¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢STI¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°Õ»×¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ëÁàºî´¶¤È¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¤ÎÌû¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¤äÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¡£Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¥¹¥Ð¥ë¡ÖWRX STI Sport¢ô¡×ÆÃÊÌÁõÈ÷
¡¦6Â®MT
¡¦¥Ó¥¹¥«¥¹LSD¡Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¡ËÉÕ¥»¥ó¥¿ー¥Ç¥ÕÊý¼°AWD
¡¦STIÀ½¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥É¥íー¥¿¥ïー¥Ðー ¥Õ¥í¥ó¥È¡ÊSTI Sport¢ô¥í¥´ÉÕ¡Ë
¡¦STIÀ½¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥É¥íー¥¹¥Æ¥£¥Õ¥Êー ¥Õ¥í¥ó¥È¡ÊSTI¥í¥´ÉÕ¡Ë
¡¦STIÀ½¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥É¥íー¥¹¥Æ¥£¥Õ¥Êー ¥ê¥ä¡ÊSTI¥í¥´ÉÕ¡Ë
¡¦STI¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñー¡ÊZFÀ½¡Ë
¡¦¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½18¥¤¥ó¥Á¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÐ¸þ6¥Ý¥Ã¥È&¥ê¥äÂÐ¸þ2¥Ý¥Ã¥È¥Ö¥ìー¥¥¥ã¥ê¥Ñー¡Ê¥´ー¥ë¥ÉÅÉÁõ¡Ë
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È&¥ê¥ä¥É¥ê¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¿ー
¡¦245/35R19¥¿¥¤¥ä¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Æ¥ó¥¶S007¡Ë
¡¦19¥¤¥ó¥Á¡ß8 1/2J¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡Ê¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¥¤ÅÉÁõ¡Ë
¡¦¾®·¿¥È¥é¥ó¥¯¥¹¥Ý¥¤¥éー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡Ë
¡¦ËÜ³×´¬¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö&ËÜ³×´¬¥Ï¥ó¥É¥Ö¥ìー¥¥ì¥Ðー
¡¦¥ì¥«¥íÀ½¥Õ¥í¥ó¥È¥·ー¥È¡ÊSTI¥í¥´Æþ¤ê¡Ë
¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨ー¥É¥·ー¥ÈÉ½Èé¡Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ë¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ñー¥Õ¥©¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ï
SPECIFICATIONS
¥¹¥Ð¥ëWRX STI¥¹¥Ýー¥Ä¢ô¡ÃSubaru WRX STI Sport¢ô
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4670¡ßÁ´Éý1825¡ßÁ´¹â1465mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2675mm
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§5.6m
¾è¼ÖÄê°÷¡§5¿Í
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1560kg
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§2387cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¿ー¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§202kW¡Ê275ps¡Ë/5600rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§350Nm¡Ê35.7kgf-m¡Ë/2000-5200rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§6Â®MT
¶îÆ°Êý¼°¡§AWD
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°¡§Á°¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¿¸å¥À¥Ö¥ë¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Üー¥ó
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§245/35R19
¢¨½ô¸µ¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ë³«È¯ÌÜÉ¸ÃÍ