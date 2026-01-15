¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢È¯ ÂçÌð¥¢¥¥ª ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¤Îº£Æü¤â¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥£¥¢ー¥â¡ª¡ÙÂè64²ó¡ÚMovie¡Û¨¡¨¡¼ã¿Í¤è¡¢Ëâ²þÂ¤¥Ñ¥ó¥À¤Çº½Çù¤òÌÜ»Ø¤»¡ª
¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¤µ¤ó¡Ê¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¡Ë¤È¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¤µ¤ó¡Ê¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¡Ë¤Ï¡¢¡È¥µ¥¤¥Ðー¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥£ー¥Î¡É¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥é¥êー¤Ë»²²Ã¡¦´°Áö¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥À¤Î¥Õ¥¡¥óÂç²ñ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÁý²ÃÃæ
2025Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3ÂåÌÜ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥À¡Ê319·¿¡Ë¤Ï10Ëü2485Âæ¤Ç¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£2011Ç¯¤ÎÈ¯É½¤«¤é14Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥æー¥¶ー¤«¤éº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¶áÇ¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÎòÂå¥Ñ¥ó¥À¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢É®¼Ô¤¬½»¤à¥È¥¹¥«ー¥Ê½£¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤«¤éÆîÀ¾¤Ø¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤ÎÄ®¥«¥¹¥Æ¥ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤ò¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡¦¥¢¡¦¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡×¤È¤¤¤¦¡£(P)andà a Castello¡á¥«¥¹¥Æ¥ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Êý¸À¤Ë¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÍóÂè52²ó¡ØÅð¤ó¤À¥Ñ¥ó¥À¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹!? ½éÂå¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥À¤¬¼ã¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡£¡Ù¤Ç¥ê¥Ýー¥È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¥Ñ¥ó¥Ç¥£ー¥ÎÂ¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡¦¥¢¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥£ー¥Î¡×¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µÍ»Ö¤¬2023Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¡£
Âè3²ó¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤â2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼þÊÕ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö²ñ¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õー¥É²°Âæ¡¢¤½¤·¤Æ90Ç¯Âå²ÎÍØ¥·¥çー¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥«¥¹¥Æ¥ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ç2025Ç¯9·î13Æü¤È14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ñ¥ó¥À¡¦¥¢¡¦¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡Ù²ñ¾ì¤Ç¡£
¤ä¤Ï¤êÂ¿¿ôÇÉ¤Ï½éÂå¡£¥ªー¥Êー¤¬¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë»²²Ã¼Ö¡Ê¼êÁ°¡Ë¤â¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï»Å»ö¼Ö¤È¤·¤Æ³¹Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥À¥Ð¥ó¡Ê¼êÁ°¡Ë¤â¡¢º£¤Ï¥¤¥«¤·¤¿¥ì¥¸¥ãー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Æü¤¤ï¤á¤Æ´õ¾¯¤Ê½éÂå30·¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È126¤Î¶õÎä£²µ¤Åû¤Ç¤¢¤ë¡£ÏÆ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¸µ¥ªー¥Êー¤Î¥À¥ê¥ª¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¡¢¸½½êÍ¼Ô¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡£
¤½¤Î¼¼Æâ¡£1970Ç¯ÂåËö¤Ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥¦¥¸¥¢ー¥í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢»ÔÌ±ÊÝ¸î¶É¤Ë¤è¤ëÍ§¾ð»²²Ã¡£ÉáÃÊ¤Ï¿¹ÎÓ²ÐºÒ¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ë¥â¥í¥Ã¥³½ÄÃÇ¥é¥êー»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¡¢ÌÜ²¼¥¹¥Ý¥ó¥µー½¸¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥«¤µ¤ó¡£Èà¤È»÷¤¿Ì´¤òÀè¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀèÇÚ¡É¤¬¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ç¥£ー¥Î
²ñ¾ì¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈÉð·®¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2¿ÍÁÈ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¥íー¥Þºß½»¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¤µ¤ó¡Ê2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¦24ºÐ¡Ë¤È¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Î°¦¼Ö¤Ï2003Ç¯ÅÐÏ¿¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ç¤¢¤ë¡£½éÂå¤ÎºÇ½ªÇ¯¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢Èà¤é¤Ë¤è¤ë¤È¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÁö¹Ô14Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÅª¤Ï¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥é¥êー¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥é¥êー¤Ï2004Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Î¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¥é¥êー¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¶¥µ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥³¤Î¥×¥é¥Ï¶á¹Ù¤«¤é¥¬¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¶ËÅì¡¦¥â¥ó¥´¥ë¹ñ¶ÉÕ¶á¤ÎÄ®¤Þ¤Ç6½µ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ1Ëü7Àé¥¥í¥áー¥È¥ë¤ò´°Áö¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡È¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ç¡¢¤³¤Ã¤±¤¤¤Ê¼Ö¤ÇÁö¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤«¤é¡¢»ÍÎØ¼Ö¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ1000cc¤Þ¤Ç¡Ê°ìÉô1300cc¤Þ¤Ç¤ÎÎã³°¤¢¤ê¡Ë¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£4WD¼Ö¤Ï¶Ø»ß¤À¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏµå¤Î4Ê¬¤Î1¼þ¤ò´ÊÃ±¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤¿¤ê¡¢·îÌÌ¤µ¤¨²£ÃÇ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¼Ö¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÀâÌÀ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á2¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©ー¥É¡¦¥¨¥¹¥³ー¥È¡¢±Ñ¹ñÀ½¤ÎÆü»º¥Þ¥¤¥¯¥é¡ÊÆüËÜÌ¾¥Þー¥Á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ö¤Ë¤è¤ë»²²Ã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»²²ÃÈñ¤ÏºÇÄã500¥Ý¥ó¥É¤Ç¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¡£¼çºÅ¼Ô¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ëー¥È¤òµ¤·¤¿½ñÎà¤ä¶Ï¤«¤ÊµÇ°ÉÊ¤Î¤ß¤À¡£¥µ¥Ýー¥È¥«ー¤Ï°ìÀÚÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÝ¸±¤â¼«¿È¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÀÒ¤´¤È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¶¼êÂ³¤¤â»²²Ã¼Ô¼«¿È¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÉáÃÊ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥í¥Ù¥ë¥È¡õ¥Þ¥Ã¥Æ¥ªÁÈ¤Ï¡¢¤½¤Î21Ç¯Íî¤Á¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò6¥«·î¤«¤±¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ç¥£¥×¥¹¥×¥ì¥¤¤äÄãµ°Æ»±ÒÀ±ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¤Ç¡ÈÉðÁõ¡É¡£Î¹¤Î¶¡¤È¤·¤Æ¡¢²»À¼Ç§¼±¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥Ø¥¤¡¦¥Ñ¥ó¥À¡×¤â¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¡£¼ÖÌ¾¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¸´¶¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡È¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ç¥£ー¥Î¡É¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Î¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥é¥êー¤Ï7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆóÉ´¿ô½½Ì¾¡¦É´¿ô½½Âæ¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥È¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡õ¥Þ¥Ã¥Æ¥ªÁÈ¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ÏÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ç¥£ー¥Î¤Î¥Ùー¥¹¤Ï2003Ç¯ÅÐÏ¿¤Î½éÂå¥Ñ¥ó¥À¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¯Ã¦½ÐÍÑ¥é¥Àー¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¤ÀÑºÜÊýË¡¤Ë¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£
ºÇ¾åÉô¤Ë¤Ï¥æー¥Æ¥ë¥µ¥Ã¥ÈÀ½Äãµ°Æ»±ÒÀ±ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¡£
¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Úー¥¹¤Îº¸È¾Ê¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢Â³½ÐÎÏ3680¥ï¥Ã¥È¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£
¡Öº½Çù¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ÎÌ£
¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¹ÔÄøÃæ¡Ö²õ¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ã²õ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ë»þÅÀ¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï²¿¤¬²õ¤ì¤ë¤«¡¢Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡´ï¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²õ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤òËº¤ì¡¢°ìÃ¶¸Î¾ã¤¹¤ë¤È±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÃ£´Ñ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸ì¤ê¤ÏÉ®¼Ô¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¯¤µ¤¨±Ç¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¹ÔÄøÃæ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´Ê°×¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÂÞ¤ËÇ®Åò¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤²ó¤·¤Æ¤«¤é6Ê¬¡£¤¢¤È¤ÏÅºÉÕ¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤À¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌîºÚÉ÷Ì£¡¢¥È¥Þ¥È¡õ¥Ð¥¸¥ê¥³Ì£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤âÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇã¤Ã¤¿±§Ãè¿©¤È¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤À¡£
¸åÆüÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢À½ÉÊ¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Ù¥êー¥Î¡×¤È¤¤¤¦19À¤µªËö¤«¤é4ÂåÂ³¤¯¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¿·À½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¡£º½Çù¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥¿¤Î¼Á¤Ë¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¿ô¡¹¡£Âç¾®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥»¥ëÃ±°Ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¿¤á¡£
Æó¿Í¤¬·È¹Ô¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Õー¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¡×¡£