Àè½µËö¤ËµÞî±Éâ¾å¤·¤¿¡È²ò»¶ÏÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ14ÆüÌë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö²ò»¶¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡ÖÀè¤Û¤ÉÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½¤ÎÊý¡¹¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡Ö¤¤¤¨¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅê³«É¼Æü¤Ï2·î8Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤¬´±Å¡¤Ë½¸¤Þ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¡£¤³¤³¤Ç¡¢Íè½µ23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï19Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
1·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ò»¶ÁíÁªµó¡£°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤¬ÌÀ³Î¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁªµó¥âー¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢
·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÀÅ²¬4¶è¡£13Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ì»ì¸ò´¿²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¸½¿¦¤ÎÅÄÃæ·ò½°±¡µÄ°÷¤È¡Ä¡¢Á°²óÁª¤ÇÇÔ¤ìÈæÎãÉü³è¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¸½¿¦¤Î¿¼ÂôÍÛ°ì½°±¡µÄ°÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¤¹¤ëÅÄÃæ½°±¡µÄ°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÞËÜÉô¤«¤éÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞŽ¥ÀÅ²¬4¶è¡¡ÅÄÃæ ·ò ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¾ïºßÀï¾ì¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÏ¸µ¤ò²ó¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤È¡£ÆÃ¤Ë»ä¡¢¸©Ï¢²ñÄ¹¤ÇÀÅ²¬¸©Ãæ²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÃÏ¸µÀ¶¿å¡¦ÉÙ»ÎµÜ¤ò²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¸ºÀÇ¤ä178Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Á°²óÁª¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¿¼Âô½°±¡µÄ°÷¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£
¡Ê¼«Ì±ÅÞŽ¥ÈæÎãÅì³¤Ž¥ÀÅ²¬4¶è¡¡¿¼Âô ÍÛ°ì ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡ÖÁ°²ó¤ÎÁªµóÀï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÁ°²ó¤ÎÁªµóÀï¤«¤é¤³¤ÎÁªµó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê´Ä¶¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»²À¯ÅÞ¤«¤é¤Ï¿·¿Í¤Î¹âÅÄ¹¸¹¨»á¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¹©»ö¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢Áªµó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²À¯ÅÞ¡¡¹âÅÄ ¹¸¹°»á¡Ë
¡ÖÉáÃÊ»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¤Ë¡¢¤Î¤Ü¤ê¤òÀÑ¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÀÑ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â³¹Àë³°³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯¼£³èÆ°¤â¤¹¤ë¤È¡£¾ï¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¡¢²ò»¶¤Ê¤Î¤«¡£14Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬Í¿ÅÞ´´Éô¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ ´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¤ÎÁªµó¤Ï¼«¸øÀ¯¸¢¤Î¸µ¤Ç¤ÎÁªµó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Î©¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿³È½¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¯ºö¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿³È½¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤É¡¢Á°²ó¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ ´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¸õÊä¼Ô¤ò¤¿¤Æ¤ÆÁªµó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¶Â§¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÏ¢Î©¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
Ï¢Î©¤Î¥Ñー¥È¥Êー°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÁ°¤ÎÁªµó¤Þ¤Ç¤Ï¼«¸ø¤ÎÁªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿º£¤Ï¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Æ¤Ê ¤¤¡£¼«Ì±¤Ë°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡°Â½» ´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤Þ¤Ç¤Ê¤¼²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò»¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï-
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ ÂåÉ½¡Ë
¡Öº£²ó¤Î²ò»¶¤Ï¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿ÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òÇ¯ÅÙÆâ ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹À¯¼£²È¡¢ ÆÃ¤ËÍ¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î»Å»ö¤À¡£ ²æ¡¹¤¬Í¿ÅÞ¤Î»þ¤½¤¦¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±À¸³è¤ä·ÐºÑ¤Ë ¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤ÊÍ½»»¤¬Ç¯ÅÙ Æâ¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡×
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÈ¯Â¤·¤¿¤È¤¤ËÌä¤¦¤¿¤é¤¤¤¤¤·¡£²æ¡¹¤â¶¨ÎÏ ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤ä ·ÐºÑ¤äÀã¹ñ¤ÎÊý¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌä¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
°ìÊý¡¢²ò»¶Êý¿Ë¤ò¼õ¤±¤ÆÌîÅÞÂ¦¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¡£
15Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬²ñÃÌ¡£¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤â»ëÌî¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð2025Ç¯10·î¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Daiichi-TV¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¡Öº£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Öº£²óÎã¤¨¤ÐÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤òÁª¤Ö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÊÝË¡À©¤Î°·¤¤¤Ê¤É¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï»ä¤É¤â¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£½µ1·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñÃÌ¡£½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÏ¢·È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
15ÆüÄ«¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏ¢·È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤òº£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¤ª¸ß¤¤ÅÞÆâ¼êÂ³¤¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇµÍ¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÎ¾ÅÞ¤Ï¡ÖÅÞÆâ¤Î¼êÂ³¤¡×¤Ë¡£
¸áÁ°10»þÈ¾¤«¤éÃæ±û´´»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö±¦·¹²½¤¬¿Ê¤àÀ¯¼£¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ç°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯ÃæÆ»¼çµÁ¤ÎÂç¤¤Ê²ô¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Þ¤¿
ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¸á¸å¤«¤éÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡¦Áí²ñ¤ò³«¤¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬½êÂ°µÄ°÷¤é¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ËÁíºÛÁª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤°¤é¤¤¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£µÞ¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À¯ºö¡¦»×¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃæÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¸øÌÀÅÞ¤â60Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¯ÅÞ¤È¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ë¡£¥×¥é¥¤¥É¤â´Þ¤á¤Æ
º£²ó¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤ÏµÕ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢ÃæÆ»¤Î´ú¤Î¤â¤È¤Ë,¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Àè¤Û¤ÉÀÆÆ£ÂåÉ½¤«¤é¿·ÅÞ¤ò´Þ¤àÅý°ìÌ¾Êí¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡Ä¸á¸å3»þ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¹ñ²ñÆâ¤Î°ì¼¼¤Ø¡£
»£±Æ¤¬µö¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¯Î¾ÅÞ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÀê¤¦²ñÃÌ¤Ø¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¤¢¤È¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦¤Ë¿·ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹ç°Õ¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâ¤Î¼êÂ³¤¤Ï¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬Î©·û¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¿·ÅÞ¤ËÆþ¤ë¼êÂ³¤¤¬¡¢Íè½µ¤ËÆþ¤ë¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¹çÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£½àÈ÷¤Ï¹²¤Æ¤ÆµÞ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£¿·¤¿¤ÊÅÞÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ï·èÄê¤·¸øÉ½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¤¬À¯¼£¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¤¤¤µ¤Þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÀ¯¼£¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹ÀªÎÏ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï5¤Ä¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö①¸øÌÀÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂ¸Â³¤·¤¿¤Þ¤Þ¿·ÅÞ¤òÀßÎ©¤·¡£Åý°ìÌ¾Êí¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£②»²µÄ±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾ÅÞ¤Ë°ú¤Â³¤¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ¾ÅÞ¤Ë°ú¤Â³¤½êÂ°¤¹¤ë¡£③¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÃæÆ»²þ³×ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤··ë½¸¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤òÎ¾ÅÞ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡£④ÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤âÅÐºÜ¤¹¤ë¡£⑤¤Ê¤ª¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¿¾®Áªµó¶è¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤ÏÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ç°Õ¤òÀè¤Û¤ÉÌîÅÄÂåÉ½¤È¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
