¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò½ä¤ê¡¢¥Ç¥âÂâ»¦³²¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬·³»ö²ðÆþ¤¹¤ëÁªÂò»è¤ò¤Ê¤ªÈÝÄê¤»¤º¡¢¿ä°Ü¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¶õ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉôÍ×°÷¤ÎÅ±¼ý¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤Î¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤â¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿·â¤ËÈ÷¤¨Îà»÷¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÀª¤Ï¶ÛÇ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ç¥âÂâ¤Î»¦³²Ää»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¶á¤¯·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê½è·º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¶Ú¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖËÜÅö¤À¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¥Ç¥âÂâ¤ò»¦³²¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ·³¤Î°ìÉôÅ±¼ý¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¡£ÊÆ·³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÅìºÇÂç¤ÎµòÅÀ¤ÇÃæ±û·³¤ÎÁ°ÀþµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÌó1Ëü¿Í¤¬ÃóÎ±¤¹¤ë¡£Å±¼ý¤ÎÂÐ¾Ý¿Í¿ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¥¤¥é¥ó¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢ÃæÅì¤ÎÊÆ·³µòÅÀ¤Ê¤É¤¬¡ÖÀµÅö¤ÊÉ¸Åª¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊóÉü¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£