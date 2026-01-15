¡ÚMLB¡ÛÀé²ìÞæÂç¤¬¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤Ë¥°¥í¡¼¥ÖÂ£¤ë¡¡¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤©¡Ä£÷¡×¤ËÅÐ¾ì¶Ê¤È¥·¥§¥¢¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
MLB¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥·¥§¥¢¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÃÏ¤µ¤ó¤âÆ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó½Ð¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤ÎÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Àé²ìÅê¼ê¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÃÏ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤©¡ÄW ¤Ê¤ó¤Æ»ö¤À¤¤¡£º£Ç¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤·¤è¡¼¡£I'm grateful¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÅê¹Æ¤òÀé²ìÅê¼êËÜ¿Í¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥·¥§¥¢¡£¾åÃÏ¤µ¤ó¤Î»ý¤Á²Î¤Ç¡¢Àé²ìÅê¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖGhost Fork Í·turing Alisa¡×¤òBGM¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£