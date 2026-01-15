¥¿¥¤¤Ç¹©»öÍÑ¤Î¥¯¥ì¡¼¥óÅÝ²õ¤·2¿Í»àË´¡¡Á°Æü¤âÎó¼Ö¤Ë¥¯¥ì¡¼¥óÄ¾·â¤·32¿Í»àË´»ö¸Î
¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç15Æü¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹©»öÍÑ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Ë¤âÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Îó¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç15Æü¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹©»öÍÑ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢ÉôÉÊ¤Î°ìÉô¤¬¤½¤Î²¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö2Âæ¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Î14Æü¤Ë¤â¡¢ÅìËÌÉô¤Î¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¤Ç¹âÂ®Å´Æ»¤Î¹©»öÍÑ¤ÎÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬»àË´¤·¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸·úÀß²ñ¼Ò¤¬¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£14Æü¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡¢Îó¼Ö¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹©»ö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£