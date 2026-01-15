Åì¼Ç»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤Ë´«¹ð¡¡¶â·¿Ìµ½þÊÝ´É¡¢²¼ÀÁË¡°ãÈ¿
¡¡¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤äÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¶È¼Ô¤Ë¶â·¿¤Ê¤É¤òÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¡¢Åì¼Ç»Ò²ñ¼Ò¤ÎÅì¼Ç»º¶Èµ¡´ï¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤ÈÅì¼Ç¥Û¥¯¥ÈÅÅ»Ò¡ÊËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¡Ë¤Î²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤Æ´«¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¶â·¿´ÉÍý¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬°ãÈ¿¤Î¸¶°ø¤À¤È¤·¡¢Åì¼Ç¤Ë²þÁ±Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åì¼Ç»º¶Èµ¡´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2024Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢Ä¹´ü´ÖÈ¯Ãí¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢47¼Ò¤Ë¶â·¿¤Ê¤É·×1510¸Ä¤òÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤¿¡£Åì¼Ç¥Û¥¯¥ÈÅÅ»Ò¤Ï24Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢14¼Ò¤Ë·×483¸Ä¤òÌµ½þÊÝ´É¤µ¤»¤¿¡£´û¤Ë°ìÉô¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£