¡¡¾Þ¶âÁí³Û200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1ÀéËü±ß¡Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬15Æü¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿40¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏÓÁ°¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢1¥Á¡¼¥à3¿Í¤ÇÂ¾¥Á¡¼¥à¤ÈÉð´ï¤ÇÁè¤¤¡¢¾¡¤Á»Ä¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Å¸³«¤ò¸«¼é¤ë´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤ä´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ÏÆ±ºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤¹¤ëÊÆ¥²¡¼¥àÂç¼ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¡¼¥Ä¤¬¼çºÅ¡£ÍèÇ¯¤âÆ±¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£