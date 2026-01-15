¡Ú¶¥±Ë¡ÛÊ¿°æ¿ð´õ¤¬ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼ÂçÎ±³Ø¤Î¤¿¤á½ÐÈ¯¡Ö´¿·Þ¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¿å±ËÉô°÷¤È¤ÎÂÐÌÌ¿´ÂÔ¤Á
¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÊ¿°æ¿ð´õ¡Ê18¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬15Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼ÂçÎ±³Ø¤Î¤¿¤á¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏºòÇ¯4·î¤ËÅÏÊÆÍ½Äê¤â¡¢¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Ê¤É¤ËÆñ¹Ò¡£Æ±3·î¤Î¹â¹»Â´¶È¤«¤é9¥«·î¤Ç¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¿å±ËÉô¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÈÕ¤Ï½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¿²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÂç³Ø¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢·×3¹»¤ò¸«³Ø¡£³Ø¤Ó¤¿¤¤Ê¬Ìî¤Î³Ø²Ê¤òÍ¤¹¤ë¥Æ¥Í¥·¡¼Âç¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃ»¿åÏ©¡Ê25¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤è¤ê¤âÃ»¤¤¥ä¡¼¥É¥×¡¼¥ë¡ÊÌó22¡¦86¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢²ÝÂê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥¿¡¼¥ó¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤À¤È»×¤¦¡£¥ä¡¼¥É¤Ç¶¯²½¤·¤Æ¡¢¡Ê¸ÞÎØ¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ËÄ¹¿åÏ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤¬¡¢NCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨¤Î¼çºÅÂç²ñ¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÆüËÜ¤È¤ÏÊÌ³Ê¤Îµ¬ÌÏ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÂçÉñÂæ¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¡£ÎãÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï9·î³«Ëë¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥Í¥·¡¼Âç¿å±ËÉô¤Î½÷»ÒÉô°÷¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤â¡¢ÌÀÆü¤ÎÌë¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤è¤È¡¢´¿·Þ¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¤³¦¿å±Ë¡ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ç²ñ¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡Ë¥ä¥Ã¥Û¡¼¤¯¤é¤¤¤Ï¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ã»´üÎ±³Ø¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼¤¬³¤³°¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¶¥µ»ÎÏ¤â¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¸å¿Ê¤ËÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤âÌÜ»Ø¤¹Ê¿°æ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¿å±Ë¤â³Ø¶È¤ò¤ä¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Âç³Ø¤«¤é¤âÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£