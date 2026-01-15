¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×È¯É½¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ö130ÇÏÎÏ¥â¥Ç¥ë¡×¥¢¥ê¡ª ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ö¥»¥ì¥¹¥¿¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡×ºÎÍÑ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë²¤½£¤ËÅÐ¾ì
¥È¥è¥¿¿·¥ä¥ê¥¹¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î²¤½£Ë¡¿Í¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤ò°ìÉô²þÎÉ¤·¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¶áÆüÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ê¥¹¤Ï¡¢²¤½£ÀïÎ¬¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö½é¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2020Ç¯ÅÐ¾ì¤Î4ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡²¤½£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ä¥ê¥¹¤¬Â°¤¹¤ëB¥»¥°¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ä¹¤¬¤ª¤ª¤à¤Í3800¡Á4200mmÄøÅÙ¡Ë¤Ë¤Ï²¤½£À¸¤Þ¤ì¤Î¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¥ä¥ê¥¹¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÃå¼Â¤Ë¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï17Ëü4000Âæ¤ÎÈÎÇä¤òµÏ¿¤·¡¢²¤½£¤Ç10ÈÖÌÜ¤ËÇä¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó²¤½£¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌó4³ä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÎÏ¥°¥ì¡¼¥É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³°Áõ¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¤ÈÁõÈ÷¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¡õ¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¾Íè¤Î16¥¤¥ó¥Á¤«¤é17¥¤¥ó¥Á¤Ø¤ÈÂç·Â²½¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡ÜÀÚºï¸÷µ±¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥¯¥í¡¼¥à¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê´¶¤¬Áý¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥·¡¼¥È¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê·Á¾õ¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À¸ÃÏ¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¡£²Ã¤¨¤Æ¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ä¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤òÉ¸½àÀßÄê¤·¡¢ÍøÊØÀ¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡Ö¥»¥ì¥¹¥¿¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¿å½à¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï115ÇÏÎÏ¤Þ¤¿¤Ï130ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤«¤é²¤½£³ÆÃÏ¤ÇÃíÊ¸¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼çÎÏ¥°¥ì¡¼¥É¤Î¾¦ÉÊÎÏ¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£