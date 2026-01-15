ÆüËÜ¿Í¤Î¿ÆÍ§¤Î¤¿¤á¤Ë¡Èµæ¶Ë¤Î¤ª¤»¤Áºî¤ê¡É¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤Ë³Ø¤Ö¡§À¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤òÀ¤³¦¤ÇÂçÁÜº÷¡ª ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó°¦¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë³°¹ñ¿Í¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×(Ëè½µ·îÍËÌë8»þ54Ê¬ 1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÌë6»þ25Ê¬ÊüÁ÷)¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÀµ·îÄ¾Á°¡ª¥É¥É¡Á¥ó¤È3¿Í¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿SP¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤Ë³Ø¤Ö¡Èµæ¶Ë¤ª¤»¤Á¡É
¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥Àºß½»¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦Àµ·îÎÁÍý¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¡£Ê¿°Â»þÂå¡¢µ¨Àá¤ÎÀáÌÜ¤Ë¿ÀÍÍ¤Ë¶¡¤¨¤¿ÎÁÍý¡Ö¸æÀá¶¡¡×¤¬¸¶·¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë²ÈÄí¤Ç¿©¤Ù¤ëÀµ·îÎÁÍý¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤½¤¦¡£
5Ç¯Á°¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ª¤»¤ÁÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤ª¤»¤Á¤ÇÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜ¾ì¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤»¤Áºî¤ê¤ÎÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤è¤·Í¸¡×¡£ÁíÎÁÍýÄ¹¤ÎÉÚß·¹À°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¡£ÉÚß·¤µ¤ó¤Î¤ª¤»¤Á¤ÏÉ´²ßÅ¹¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢7Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤ª¤»¤Á¤¬ËèÇ¯¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£
ÆÃÊÌ¤ËÉÚß·¤µ¤ó¤Î¤ª¤»¤Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¤»¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶Æ°¡£ÁáÂ®¡¢ºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤«¤é¡£º«ÉÛ¤È³ïÀá¤Ç¼è¤Ã¤¿ÆóÈÖ½Ð½Á¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÆüËÜ¼ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤ó¤³ÄÇÂû¤ÎÌá¤·½Á¤â²Ã¤¨¡¢¶ñºà¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤ÎÆé¤Ø¡£ÌîºÚ¤´¤È¤Ë¿æ¤»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¿©´¶¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿æ¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¾þ¤êÀÚ¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼Ñ¤·¤á¤Î»Å¾å¤²¹©Äø¤Ø¡£ÊÌ¡¹¤Ë¿æ¤¤¤¿¶ñºà¤ò1¤Ä¤ÎÆé¤ËÆþ¤ì¡¢¿æ¤¤¤Æ¤¤¤¿½Ð½Á¤â²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¼ò¥á¥¤¥ó¤ÇÌ£¤Ë¿¼¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Æ¶ñºà¤«¤é½Ð¤¿¤¦¤Þ¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ëº½Åü¤È¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Ç¾È¤ê¤ò½Ð¤·¡¢¼Ñ½Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤Î´°À®¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬°ìÅÙ¤âºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö°ËÃ£´¬¤¡×¡£°¦É²¸©±§ÏÂÅç»º¤Î¿¿Âä¤È¥¨¥Ó¤òÊñÃú¤ÇºÙ¤«¤¯Ã¡¤¡¢¤¢¤¿¤êÈ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø»³°ò¡¢Íñ¡¢½Ð½Á¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Î¤Ð¤·¡¢Ç®¤·¤¿Íñ¾Æ¤´ï¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬´Ö¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¤¤á¤Î¾Æ¤¿§¤¬¡Ö°ËÃ£´¬¤¡×ÆÃÍ¤Î±²¤òÉÁ¤¯¤Î¤ËÂçÀÚ¤À¤½¤¦¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥®¥¶¥®¥¶¤Î·Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢µ´¤¹¤À¤ì¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤³»å¤ÇÇû¤ê¡¢1»þ´Ö¿²¤«¤»¤Æ·Á¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤â¡¢°ËÃ£´¬¤ºî¤ê¤Ë½éÄ©Àï¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±²¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¡¢åºÎï¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Öº«ÉÛ´¬¤¡×¡£Ãæ¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éºú¡ÖÍºÊõ¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤òÆþ¤ì¤¿Åò¤Çºú¤Î½¤ß¤òÈ´¤¡¢¿¿º«ÉÛ¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ñ¤ë¹©Äø¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÖÃã¡£¤µ¤é¤Ë¿å¤ÈÂçÎÌ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢3Æü´Ö¤«¤±¤Æ¿æ¤´Þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö3Æü!¡©¡×¤È¶Ã¤¯¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¼ê´Ö²Ë¤òÀË¤·¤ó¤À¤éÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÚß·¤µ¤ó¡£Îä¤á¤ë²áÄø¤Ç¤µ¤é¤ËÌ£¤¬¤·¤ß¤³¤à¤¿¤á¡¢ÃÏÆ»¤Ë3Æü´Ö¡¢¿æ¤¤¤Æ¤ÏÎä¤Þ¤¹ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢º½Åü¤È¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤òÆþ¤ì¤ë¤È¾È¤ê¤¬¡£Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Æé¤òÍÉ¤é¤·¡¢Á´ÂÎ¤ËÌ£¤ò²ó¤»¤Ð´°À®¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¡×¡£°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»º¡Ö¶ä´ó·ª¡×¤È¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¡Ö¤Ù¤Ë¤Ï¤ë¤«¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£è§¤Ç¤ë»þ¡¢¿§ÉÕ¤±¤Ë¥¯¥Á¥Ê¥·¤Î¼Â¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢åºÎï¤Ê²«¶â¿§¤Ë¡£·ª¤¤ó¤È¤ó¤Î¿§¤ÎÇö¤µ¤¬Çº¤ß¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤êÆé¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª
Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¢¹÷¤·¤·¤Æ¡¢ËÜÌª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¡¢Á°¤â¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£30Ê¬Îý¤êÂ³¤±¡¢ÆÈÆÃ¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¡ª ºÇ¸å¤Ï°ËÃ£´¬¤ºî¤ê¤Ë»È¤¦µ´¤¹¤À¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤è¤·Í¸¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Â¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤ª¤»¤Á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¿ÆÍ§¡¦Å°¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£1¿Í¼ä¤·¤¯¤ªÀµ·î¤ò²á¤´¤¹Å°¤µ¤ó¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª¤»¤Á¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿Å°¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤ª¤»¤Á¤òºî¤ê¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«»î¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º«ÉÛ´¬¤¤Ë»È¤¦ºú¤òµá¤á¤Æ¿·³ã¡¦Â¼¾å»Ô¤Ø¡£Â¼¾å¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÀî¤òÁÌ¾å¤¹¤ëºú¤Îµù¤¬À¹¤ó¤Ê³¹¡£»°ÌÌÀî¤Ç¡¢³¤¤«¤éÁÌ¾å¤·¤Æ¤¤¿ºú¤ò³Í¤ë»Å³Ý¤±¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤¤¿ºú¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡£¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¿¤¤ºú¤Ë´¶Æ°¡ª ¼õÀººî¶È¤äÃÕµû¤ÎÊüÎ®¤Ê¤É¡¢ºú¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Í¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¼¾å¤Îºú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»°ÌÌÀîµù¶¨¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤Ë»È¤¦¥ì¥ó¥³¥ó¤òµá¤á¡¢¼ý³ÏÎÌÆüËÜ°ì¤Î°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º»Ô¤Ø¡£
¤½¤ó¤Ê¥ì¥ó¥³¥ó¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥ó¥³¥óÇÀ²È¡Ö»ÔÀîÏ¡º¬¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÎÏ¡ÅÄ¤Ç¡¢¥ì¥ó¥³¥ó·¡¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥³¥ó¤ÏÅÚ¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿å°µ¤ÇÅ¥¤òÂà¤«¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡¦»ÔÀîÍÀÍÇ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾åÂ¦¤È²¼Â¦¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ë¤È¡ÄÅ¥¤¬Âà¤¤¤Æ¥ì¥ó¥³¥ó¤¬Éâ¤¡¢Àá¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¼ý³ÏÀ®¸ù¡ª ¤³¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÀîÏ¡º¬¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢ºÇ¹â¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç³Ø¤ó¤Àºî¤êÊý¤Ç¤ª¤»¤Á¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1Æü¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤È¡Öº«ÉÛ´¬¤¡×¡ÄÂ¾¤ÎÎÁÍý¤âÌÛ¡¹¤Èºî¤êÂ³¤±¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¤»¤Á¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¤ª¤»¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÆâ½ï¤Ç¡¢¿ÆÍ§¡¦Å°¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢Å°¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤ª¤»¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÎÎ¹¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¤ª¤»¤Á¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Å°¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡Ö¤ª¤»¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿Å°¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡£
¤ª¤»¤Á¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Å°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í§Ã£¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ°¤µ¤ó¡£¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤â¡ÖËÍ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤»¤Áºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿ÆÍ§¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ê¤ó¤´¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£
À¤³¦¤Ë1Ëü5000°Ê¾å¤¢¤ë¤ê¤ó¤´¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç63Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Õ¤¸¡×¡£´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ìª¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¤ê¤ó¤´¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¼Â²È¤ÎÇÀ±à¤ò·Ñ¤°¤¿¤á½¤¶ÈÃæ¤Î¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£1980Ç¯¤«¤éÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¸¤ò»Ô¾ì¤Ë²·¤¹°Ê³°¤Ë¡¢½ÐÄ¥ÈÎÇä¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¶È¼Ô¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢Â¾¤ÎÇÀ±à¤Î¤ê¤ó¤´¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÇÀ²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤ê¤ó¤´¤ò¡¢¼«¿®¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤½¤¦¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ®¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÀ±à¤òË¤«¤Ë¤·¤ÆÉã¡¦¥¸¥§¥Õ¤µ¤ó¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤¤°é¤ÆÊý¤ò³Ø¤Ö¤Î¤¬Ì´¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢ÀÄ¿¹¡¦ÆîÄÅ·Ú·´Æ£ºêÄ®¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤ê¤ó¤´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡Ö°ÂÅÄÇÀ±à¡×¤Î»°ÂåÌÜ¡¢¥¸¥£¥¸¤³¤È°ÂÅÄ½¤ÌÀ¤µ¤ó°ì²È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÁáÂ®¡¢ÇÀ±à¤Ç¤â¤®¤¿¤Æ¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Ìª¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤È´¶Æ°¡ª
¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤¬¡£¤ê¤ó¤´¤Î¼÷Ì¿¤ÏÑòÄê¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¤¤»Þ¤òÍî¤È¤·¤Æ¸÷¤äÉ÷¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤»Þ¤¬°é¤Á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Â¤¬¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤±ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÚ¤Î²¼¤ËÇò¤¤¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤ÆÈ¿¼Í¤µ¤»¡¢¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÈþ¤·¤¤¤ê¤ó¤´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÌªÆþ¤ê¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î°é¤ÆÊý¤â¡£
Àã¤¬ÍÏ¤±¡¢ÌÚ¤ä´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é7¥«·îÄøÅÙ¤Ç¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é1¡Á2½µ´Ö¡¢¼ù¾å¤Ç´°½Ï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìª¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤ó¤´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÌªÆþ¤ê¤Î¼Â¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë´Ö°ú¤¤¹¤ë¡ÖÅ¦²Ì¡×¤Ê¤É¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ý³Ï¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¡£4000ËÜ¤ÎÌÚ¤«¤éÁ´¤Æ¼êÀÑ¤ß¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï»þ¤Ë¥Ä¥ë¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«±É¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¼ý³Ï¸å¤Ï¡¢Ìó5000¸Ä¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎÁªÊÌºî¶È¡£Âç¤¤µ¤ä¿§¤Å¤¤ÇÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼êºî¶È¤Ç8¼ïÎà¤ËÁªÊÌ¤·¡¢1Æü¤Ë200È¢¤òÈ¢µÍ¤á¡£¼ý³Ï»þ´ü¤Î3¥«·î´Ö¤Ï¡¢ËèÆü3¥È¥óÊ¬¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡£
¤½¤·¤ÆÍ¼Êý¡¢ÁªÊÌ¤ò½ª¤¨¡¢¤ê¤ó¤´¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¡Ö¹°²Ì ¹°Á°Ãæ±ûÀÄ²Ì¡×¡£¤ê¤ó¤´¤Î¼è°·ÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç2Æü¸å¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î½é¶¥¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö°ÂÅÄÇÀ±à¡×¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¡¤Ë¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¡¦Ê¿Àî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¡£ÀÄ¿¹¸©¤ê¤ó¤´ÉÊÉ¾²ñ¤Ç40Ç¯Ï¢Â³¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¢Á´¹ñ¤ê¤ó¤´¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âºÇ¹â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°ì¤Î¤ê¤ó¤´ÇÀ²È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¡¢»ÍÂåÌÜ¤Î¹©Æ£ÊöÇ·¤µ¤ó¤Ë¹âµé¤ê¤ó¤´¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤ó¤´Èª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¸þ¤¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼ÐÃÏ¡£¿å¤Ï¤±¤¬¤è¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤ê¤ó¤´¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎÌÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü¸÷¤òËþÊ×¤Ê¤¯Åö¤Æ¤ÆÀÖ¤¯¿§¤Å¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÍÕ¤òÂ¿¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¸÷¹çÀ®¤Ç¤Ç¤¤¿´Å¤ß¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÍÜÊ¬¤ò²Ì¼Â¤ËÆÏ¤±¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ý³Ï¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤«¤éÅ¦¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¸÷¤¬¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅö¤¿¤ë¤è¤¦¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ê¤ó¤´¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¡Ö¶Ì²ó¤·¡×¤â¡¢ËèÆü1¸Ä¤º¤Ä¼êºî¶È¤Ç¡£¤½¤Î¿ô¡¢¤Ê¤ó¤È10Ëü¸Ä¡ª ¤³¤Î¼ê´Ö¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¿§¤Å¤¤È¥Ä¥ä¤ò½Ð¤¹ÈëÌ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ê¤ó¤´¤Ë°é¤ÄÈëÌ©¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢É¸¹â150m¤ÎµÖÎÍÃÏ¡£´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯Ìª¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ê¤ó¤´¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚ¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«¿å¤¬ÃÏÃæ¿¼¤¯¤Ë¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÍÜÊ¬¤òÃß¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤·¤Æ½À¤é¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´¤ÎÍÜÊ¬¤È¤Ê¤ëÈùÀ¸Êª¤ÎÎÌ¤ò»³¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÈîÎÁ¤â¸¦µæ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¼ê´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤ë¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ï¤º¤«5¡ó¤Î¡ÖÆÃÀñ¤Õ¤¸¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î10ÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¡£»î¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¿©´¶¤â´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î½é¶¥¤ê¤ÎÆü¡£¡ÖÃçÇã¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤â¿¿·õ¤Ë¤ê¤ó¤´¤òÉÊÄê¤á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¸Ø¤ê¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤Î¤ê¤ó¤´1È¢20kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï6820±ß¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍî»¥³Û¤Ï¡Ä15kg8500±ß¤Î¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ê¤ó¤´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤¿»Å»ö¡×¤È¸ì¤ë½¤ÌÀ¤µ¤ó¡£¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥£¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥´¤¯¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ë¤â³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î»þ¡£¤ªÅÚ»º¤Ë¡¢ÑòÄê¥Î¥³¥®¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ï¥µ¥ß¤Ç»Þ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÀ¤¤»Þ¤âÀÚ¤êÍî¤È¤»¤ë¥Î¥³¥®¥ê¤Ë¡¢¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤ÏÂç´¶·ã¡ª
¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎºÏÇÝ¤Î¥³¥Ä¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¡Ö°ÂÅÄÇÀ±à¡×¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤å«¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¡¢¡ÖÂü¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡£
¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÂüÍÈ¤²¡×¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢Ç¯¤Î½é¤á¤Ë±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Àµ·î¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÍ·¤Ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥«¥¤¥È¤ò¼ñÌ£¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥«¥¤¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂü¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂü¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÇÂüºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¶õ¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã¡¦Æî¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤·¤í¤ÍÂçÂü¤ÈÎò»Ë¤Î´Û¡×¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂü¤òÌó500ÅÀÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÄ¹¤Î³Þ°æÀµ¿®¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖÇòº¬ÂçÂü¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¿·³ã¸©¤ÎÇòº¬ÃÏ¶è¤Ç¡¢¹¾¸Í¤«¤é300Ç¯Â³¤¯Âü¹çÀï¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµðÂç¤ÊÂü¤Ç¤¹¡£
ÍèÆüÁ°¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯Âü³¨¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Çòº¬ÂçÂü¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂü³¨»Õ¡¦±Á¸¶ÀµÍº¤µ¤ó¤¬Âü³¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ü¤«¤·¤È¡¢È±¤ä¥Ò¥²¤ÎÌöÆ°´¶¤Î½Ð¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²¼³¨¤ËÉ®¤ÇËÏ¤òÆþ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ¿§Æþ¤ì¡£¤Ü¤«¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¿å¤òÅÉ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é´éÎÁ¤òºÜ¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÊÇ»Ã¸¤Ë¡£åºÎï¤Ê¤Ü¤«¤·¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡£
È±¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤¬´Ý¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥óºþÌÓ¡£ÀäÌ¯¤Ë¤³¤¹¤ì¤µ¤»¤ë¥Ï¥±»«¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤»¤ë¾¢¤Îµ»¤Ç¤¹¡£¥Ò¥²¤òÉÁ¤¯¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¥Ü¥¿¥óºþÌÓ¤ò»È¤¦¤½¤¦¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î´éÎÁ¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¡¢¿§ºÌ¤Ë¿¼¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤é´°À®¡ª Àª¤¤¤è¤¯°ú¤«¤ì¤¿Àþ¤¬µ¤Ç÷¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢È±¤ÏÀäÌ¯¤Ê¤³¤¹¤ì¤Ç¹Ó¤Ö¤ëÌöÆ°´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿Í¦ÁÔ¤ÊÂü³¨¤Ë¡£
ÁáÂ®¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤âÃ£Ëá¤Î³¨ÊÁ¤ËÄ©Àï¡£³Ø¤ó¤Àµ»¤ò³è¤«¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Âü³¨¤Ï¡¢¥Ï¥±¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤¬Á¡ºÙ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤Ü¤«¤·¤ÎÉ½¸½¤â¸«»ö¡£±Á¸¶¤µ¤ó¤«¤é100ÅÀËþÅÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢±Á¸¶¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉð¾¡¦¾å¿ù¸¬¿®¤ÎÂü³¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥¿¥óºþÌÓ¤Þ¤Ç¡ª Âç´¶·ã¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¡Öµ»¤òËá¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
±Á¸¶¤µ¤ó¡¢³Þ°æ´ÛÄ¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡£¼Â¤Ï¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ËÌ´Ãæ¤À¤½¤¦¡£
¹¾¸Í½é´ü¤«¤é400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ö¤ä¥»¥ß¤Ê¤É¤Î»Ñ¤òÌÏ¤·¤¿·Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¿ôÂ¿¤¢¤ëÂü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ÎÀìÌç²È¡¦±ÊÅÄ¸¸ã¤µ¤ó¤È¸òÎ®¡£º£²ó¤½¤Î±ÊÅÄ¤µ¤ó¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¡¢ÁáÂ®¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¼«ºî¤ÎÌ¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤Ï½Å¤¤¤¿¤á¡¢É÷Â®5m°Ê¾å¤ÎÉ÷¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥ë¤Ç»å¤ò´¬¤¾å¤²¤ÆÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¥ê¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âü¤Ï²óÅ¾¤·¤ÆÍî²¼¡£¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤È¡¢Âü¤ÎÃ¼¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¤Í¤¸¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹üÁÈ¤ß¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝ¤Ò¤´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¡£
»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÇáÃÝ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÇáÃÝ¤È¤Ï¡¢³ýÉø¤²°º¬¤Ç100Ç¯°Ê¾åßî¤µ¤ì¤¿ÃÝºà¡£¶¯ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢¶¯¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Í¤¸¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÄó°Æ¤¬¡£Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖÊ¡½õ¡×¤òºî¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¡ÖÁ´¹ñÂüÍÈ¤²ÉÍ¾¾Âç²ñ¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¹©Ë¼¤Ç¡¢¹üÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ëÃÝ¤Ò¤´ºî¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤Î¹üÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ãæ¿´¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤ò´ð½à¤Ë³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤òº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÇÛÃÖ¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤Ï¡¢É¬¤º¡¢³ä¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤¿2ËÜ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÃÝ¤Ç¤â¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÅö¤¿¤ê¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Å¤µ¤Ê¤É¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ä¤Ã¤¿ÇáÃÝ¤Ï1ËÜ¤º¤Ä¥«¥ó¥Ê¤Çºï¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤òÂÕ¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î¤Í¤¸¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¡£»Å¾å¤²¤ËºÆÅÙ¥«¥ó¥Ê¤ò¤«¤±¡¢ÃÝ¤Ò¤´¤¬´°À®¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÇÌó5»þ´Ö¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¹üÁÈ¤ßºî¤ê¡£ÃÝ¤Ò¤´¤ò¥Ñ¡¼¥Ä¤´¤È¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤ÇÆ±¤¸·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¶Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤¬»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¼êºî¤ê¤ÎÀìÍÑµ¡¤ò»ÈÍÑ¡£Ê¡½õ¤ÎÀß·×¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¶Ê¤¬¤êÊý¤òÄ´À°¤·¡¢´Ý¤ò¤«¤¿¤É¤ë¹üÁÈ¤ß¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¡¢¹üÁÈ¤ß¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤Ê¼ª¤ÎÉôÊ¬¡£¥Ï¥ó¥À¥´¥Æ¤ò¸ÇÄê¤µ¤»¤¿ÀìÍÑÂæ¤Ç¡¢¥³¥ÆÀè¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÝ¤Ò¤´¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤ÆºÆÅÙÄ©Àï¡£¸«»ö¡¢OK¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Ê¡½õ¤Î¹üÁÈ¤ßºî¤ê¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤´¤È¤Ë»å¤ÇÇû¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝ¤Ò¤´¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ»Ò²Ã¹©¤ò¡£1.8ÐÉý¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤Ë¥Û¥¾¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½Å¤Ê¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÈ¿¤ê¤òËÉ¤®¡¢¹üÁÈ¤ß¤Î¶¯ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤ºÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤Î¥º¥ì¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÝ¤Ò¤´¤ÎÏÄ¤ß¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¡£¹üÁÈ¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Àí¤Ã¤¿¥¥ê¤ÎÀèÃ¼¤ËÃÖ¤¤¤ÆºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Âü³¨¤ÎÀ©ºî¡£ËÏ¤ò»È¤¤¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ë¿§Æþ¤ì¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤Ï¹üÁÈ¤ß¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¢ÌÌ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂü³¨¤¬¡£
Âü³¨¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢Î¢ÌÌ¤ËºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë²»¤ò½Ð¤¹¡Ö¤¦¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸¹¤òÁõÃå¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÆñ¤·¤¤¡¢Ê¡½õ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Ø¡£º£²ó»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢½ç°Ì¤ä¾Þ¤òÁè¤¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÂü¤òÍÈ¤²¤ë½¸¤¤¡£É÷¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢È¯¼ÍÂæ¤ËÊ¡½õ¤òÀßÃÖ¤·¡¢»å¤ò¥ê¡¼¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë´¬¤¾å¤²¤ë¤È¡Ä¸«»ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÊ¡½õ¤¬¶õ¤Ø¡ª Ìµ»ö¤ËÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î»þ¡£±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Îµ»¤È¿´¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÂç¤¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢±ÊÅÄ¤µ¤óÆÃÀ½¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤ò¶Ê¤²¤ëÀìÍÑµ¡¤È¡¢ÂçÎÌ¤ÎÇáÃÝ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡ª Âç´¶·ã¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤¿¤é¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤òÅ·¹â¤¯ÍÈ¤²¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë6»þ25Ê¬¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×¤òÊüÁ÷¡£
¢§ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥á¥¥·¥³¿ÍÉ×ÉØ¤Ï¡¢4ÂåÂ³¤¯¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂç½°¿©Æ²¡Ö»°¾¡²°¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÌ£¤Ë´¶Æ°¡ª¥á¥¥·¥³¤ËÌá¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥¥·¥³¤ËË¬¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î»°¾¡²°¤ÎÂç¾¤È½÷¾¤ÏµÕ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤ÈÆüËÜ¤ÇÆ±¤¸Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ª
¢§Êì¿Æ¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤ä¸É»ù±¡¤Ç¿ô³Ø¤ÈÀÞ¤ê»æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ã¥È¡¼¤µ¤ó¡£ÀÞ¤ê»æ¤Îµ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß²ñ´Û¤Ø¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¦¿Íµ»¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿Èà¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ªÆ´¤ì¤ÎÀÞ¤ê»æºî²È¤Î¤â¤È¤Ç¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂç»È´Û¤ò¤âÆ°¤«¤·¤¿¾×·â¤ÎÊó¹ð¤¬¡ª10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´ü¼èºà¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÀµ·îÄ¾Á°¡ª¥É¥É¡Á¥ó¤È3¿Í¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿SP¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤Ë³Ø¤Ö¡Èµæ¶Ë¤ª¤»¤Á¡É
ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÏÂ¿©ÎÁÍý¿Í¤¬¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤òÅÁ¼ø
¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥Àºß½»¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦Àµ·îÎÁÍý¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¡£Ê¿°Â»þÂå¡¢µ¨Àá¤ÎÀáÌÜ¤Ë¿ÀÍÍ¤Ë¶¡¤¨¤¿ÎÁÍý¡Ö¸æÀá¶¡¡×¤¬¸¶·¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë²ÈÄí¤Ç¿©¤Ù¤ëÀµ·îÎÁÍý¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤½¤¦¡£
5Ç¯Á°¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ª¤»¤ÁÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤ª¤»¤Á¤ÇÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜ¾ì¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤»¤Áºî¤ê¤ÎÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤è¤·Í¸¡×¡£ÁíÎÁÍýÄ¹¤ÎÉÚß·¹À°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¡£ÉÚß·¤µ¤ó¤Î¤ª¤»¤Á¤ÏÉ´²ßÅ¹¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢7Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤ª¤»¤Á¤¬ËèÇ¯¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£
ÆÃÊÌ¤ËÉÚß·¤µ¤ó¤Î¤ª¤»¤Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¤»¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶Æ°¡£ÁáÂ®¡¢ºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤«¤é¡£º«ÉÛ¤È³ïÀá¤Ç¼è¤Ã¤¿ÆóÈÖ½Ð½Á¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÆüËÜ¼ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤ó¤³ÄÇÂû¤ÎÌá¤·½Á¤â²Ã¤¨¡¢¶ñºà¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤ÎÆé¤Ø¡£ÌîºÚ¤´¤È¤Ë¿æ¤»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¿©´¶¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿æ¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¾þ¤êÀÚ¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼Ñ¤·¤á¤Î»Å¾å¤²¹©Äø¤Ø¡£ÊÌ¡¹¤Ë¿æ¤¤¤¿¶ñºà¤ò1¤Ä¤ÎÆé¤ËÆþ¤ì¡¢¿æ¤¤¤Æ¤¤¤¿½Ð½Á¤â²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¼ò¥á¥¤¥ó¤ÇÌ£¤Ë¿¼¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Æ¶ñºà¤«¤é½Ð¤¿¤¦¤Þ¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ëº½Åü¤È¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Ç¾È¤ê¤ò½Ð¤·¡¢¼Ñ½Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤Î´°À®¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬°ìÅÙ¤âºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö°ËÃ£´¬¤¡×¡£°¦É²¸©±§ÏÂÅç»º¤Î¿¿Âä¤È¥¨¥Ó¤òÊñÃú¤ÇºÙ¤«¤¯Ã¡¤¡¢¤¢¤¿¤êÈ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø»³°ò¡¢Íñ¡¢½Ð½Á¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Î¤Ð¤·¡¢Ç®¤·¤¿Íñ¾Æ¤´ï¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬´Ö¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¤¤á¤Î¾Æ¤¿§¤¬¡Ö°ËÃ£´¬¤¡×ÆÃÍ¤Î±²¤òÉÁ¤¯¤Î¤ËÂçÀÚ¤À¤½¤¦¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥®¥¶¥®¥¶¤Î·Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢µ´¤¹¤À¤ì¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤³»å¤ÇÇû¤ê¡¢1»þ´Ö¿²¤«¤»¤Æ·Á¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤â¡¢°ËÃ£´¬¤ºî¤ê¤Ë½éÄ©Àï¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±²¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¡¢åºÎï¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Öº«ÉÛ´¬¤¡×¡£Ãæ¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éºú¡ÖÍºÊõ¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤òÆþ¤ì¤¿Åò¤Çºú¤Î½¤ß¤òÈ´¤¡¢¿¿º«ÉÛ¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ñ¤ë¹©Äø¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÖÃã¡£¤µ¤é¤Ë¿å¤ÈÂçÎÌ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢3Æü´Ö¤«¤±¤Æ¿æ¤´Þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö3Æü!¡©¡×¤È¶Ã¤¯¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¼ê´Ö²Ë¤òÀË¤·¤ó¤À¤éÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÚß·¤µ¤ó¡£Îä¤á¤ë²áÄø¤Ç¤µ¤é¤ËÌ£¤¬¤·¤ß¤³¤à¤¿¤á¡¢ÃÏÆ»¤Ë3Æü´Ö¡¢¿æ¤¤¤Æ¤ÏÎä¤Þ¤¹ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢º½Åü¤È¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤òÆþ¤ì¤ë¤È¾È¤ê¤¬¡£Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Æé¤òÍÉ¤é¤·¡¢Á´ÂÎ¤ËÌ£¤ò²ó¤»¤Ð´°À®¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¡×¡£°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»º¡Ö¶ä´ó·ª¡×¤È¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¡Ö¤Ù¤Ë¤Ï¤ë¤«¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£è§¤Ç¤ë»þ¡¢¿§ÉÕ¤±¤Ë¥¯¥Á¥Ê¥·¤Î¼Â¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢åºÎï¤Ê²«¶â¿§¤Ë¡£·ª¤¤ó¤È¤ó¤Î¿§¤ÎÇö¤µ¤¬Çº¤ß¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤êÆé¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª
Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¢¹÷¤·¤·¤Æ¡¢ËÜÌª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¡¢Á°¤â¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£30Ê¬Îý¤êÂ³¤±¡¢ÆÈÆÃ¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¡ª ºÇ¸å¤Ï°ËÃ£´¬¤ºî¤ê¤Ë»È¤¦µ´¤¹¤À¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤è¤·Í¸¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Â¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤ª¤»¤Á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¿ÆÍ§¡¦Å°¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£1¿Í¼ä¤·¤¯¤ªÀµ·î¤ò²á¤´¤¹Å°¤µ¤ó¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª¤»¤Á¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿Å°¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤ª¤»¤Á¤òºî¤ê¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«»î¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º«ÉÛ´¬¤¤Ë»È¤¦ºú¤òµá¤á¤Æ¿·³ã¡¦Â¼¾å»Ô¤Ø¡£Â¼¾å¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÀî¤òÁÌ¾å¤¹¤ëºú¤Îµù¤¬À¹¤ó¤Ê³¹¡£»°ÌÌÀî¤Ç¡¢³¤¤«¤éÁÌ¾å¤·¤Æ¤¤¿ºú¤ò³Í¤ë»Å³Ý¤±¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤¤¿ºú¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡£¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¿¤¤ºú¤Ë´¶Æ°¡ª ¼õÀººî¶È¤äÃÕµû¤ÎÊüÎ®¤Ê¤É¡¢ºú¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Í¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¼¾å¤Îºú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»°ÌÌÀîµù¶¨¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤Ë»È¤¦¥ì¥ó¥³¥ó¤òµá¤á¡¢¼ý³ÏÎÌÆüËÜ°ì¤Î°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º»Ô¤Ø¡£
¤½¤ó¤Ê¥ì¥ó¥³¥ó¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥ó¥³¥óÇÀ²È¡Ö»ÔÀîÏ¡º¬¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÎÏ¡ÅÄ¤Ç¡¢¥ì¥ó¥³¥ó·¡¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥³¥ó¤ÏÅÚ¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿å°µ¤ÇÅ¥¤òÂà¤«¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡¦»ÔÀîÍÀÍÇ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾åÂ¦¤È²¼Â¦¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ë¤È¡ÄÅ¥¤¬Âà¤¤¤Æ¥ì¥ó¥³¥ó¤¬Éâ¤¡¢Àá¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¼ý³ÏÀ®¸ù¡ª ¤³¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÀîÏ¡º¬¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢ºÇ¹â¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç³Ø¤ó¤Àºî¤êÊý¤Ç¤ª¤»¤Á¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1Æü¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¤È¡Öº«ÉÛ´¬¤¡×¡ÄÂ¾¤ÎÎÁÍý¤âÌÛ¡¹¤Èºî¤êÂ³¤±¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¤»¤Á¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¤ª¤»¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÆâ½ï¤Ç¡¢¿ÆÍ§¡¦Å°¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢Å°¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤ª¤»¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÎÎ¹¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¤ª¤»¤Á¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Å°¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡Ö¤ª¤»¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿Å°¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡£
¤ª¤»¤Á¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Å°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í§Ã£¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ°¤µ¤ó¡£¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤â¡ÖËÍ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤»¤Áºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿ÆÍ§¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ê¤ó¤´¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ê¤ó¤´¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£
À¤³¦¤Ë1Ëü5000°Ê¾å¤¢¤ë¤ê¤ó¤´¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç63Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Õ¤¸¡×¡£´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ìª¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¤ê¤ó¤´¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¼Â²È¤ÎÇÀ±à¤ò·Ñ¤°¤¿¤á½¤¶ÈÃæ¤Î¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£1980Ç¯¤«¤éÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¸¤ò»Ô¾ì¤Ë²·¤¹°Ê³°¤Ë¡¢½ÐÄ¥ÈÎÇä¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¶È¼Ô¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢Â¾¤ÎÇÀ±à¤Î¤ê¤ó¤´¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÇÀ²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤ê¤ó¤´¤ò¡¢¼«¿®¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤½¤¦¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ®¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÀ±à¤òË¤«¤Ë¤·¤ÆÉã¡¦¥¸¥§¥Õ¤µ¤ó¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤¤°é¤ÆÊý¤ò³Ø¤Ö¤Î¤¬Ì´¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢ÀÄ¿¹¡¦ÆîÄÅ·Ú·´Æ£ºêÄ®¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤ê¤ó¤´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡Ö°ÂÅÄÇÀ±à¡×¤Î»°ÂåÌÜ¡¢¥¸¥£¥¸¤³¤È°ÂÅÄ½¤ÌÀ¤µ¤ó°ì²È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÁáÂ®¡¢ÇÀ±à¤Ç¤â¤®¤¿¤Æ¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Ìª¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤È´¶Æ°¡ª
¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤¬¡£¤ê¤ó¤´¤Î¼÷Ì¿¤ÏÑòÄê¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¤¤»Þ¤òÍî¤È¤·¤Æ¸÷¤äÉ÷¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤»Þ¤¬°é¤Á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Â¤¬¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤±ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÚ¤Î²¼¤ËÇò¤¤¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤ÆÈ¿¼Í¤µ¤»¡¢¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÈþ¤·¤¤¤ê¤ó¤´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÌªÆþ¤ê¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î°é¤ÆÊý¤â¡£
Àã¤¬ÍÏ¤±¡¢ÌÚ¤ä´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é7¥«·îÄøÅÙ¤Ç¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é1¡Á2½µ´Ö¡¢¼ù¾å¤Ç´°½Ï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìª¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤ó¤´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÌªÆþ¤ê¤Î¼Â¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë´Ö°ú¤¤¹¤ë¡ÖÅ¦²Ì¡×¤Ê¤É¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ý³Ï¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¡£4000ËÜ¤ÎÌÚ¤«¤éÁ´¤Æ¼êÀÑ¤ß¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï»þ¤Ë¥Ä¥ë¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«±É¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¼ý³Ï¸å¤Ï¡¢Ìó5000¸Ä¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎÁªÊÌºî¶È¡£Âç¤¤µ¤ä¿§¤Å¤¤ÇÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼êºî¶È¤Ç8¼ïÎà¤ËÁªÊÌ¤·¡¢1Æü¤Ë200È¢¤òÈ¢µÍ¤á¡£¼ý³Ï»þ´ü¤Î3¥«·î´Ö¤Ï¡¢ËèÆü3¥È¥óÊ¬¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡£
¤½¤·¤ÆÍ¼Êý¡¢ÁªÊÌ¤ò½ª¤¨¡¢¤ê¤ó¤´¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¡Ö¹°²Ì ¹°Á°Ãæ±ûÀÄ²Ì¡×¡£¤ê¤ó¤´¤Î¼è°·ÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç2Æü¸å¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î½é¶¥¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö°ÂÅÄÇÀ±à¡×¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¡¤Ë¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¡¦Ê¿Àî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¡£ÀÄ¿¹¸©¤ê¤ó¤´ÉÊÉ¾²ñ¤Ç40Ç¯Ï¢Â³¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¢Á´¹ñ¤ê¤ó¤´¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âºÇ¹â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°ì¤Î¤ê¤ó¤´ÇÀ²È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¡¢»ÍÂåÌÜ¤Î¹©Æ£ÊöÇ·¤µ¤ó¤Ë¹âµé¤ê¤ó¤´¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤ó¤´Èª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¸þ¤¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼ÐÃÏ¡£¿å¤Ï¤±¤¬¤è¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤ê¤ó¤´¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎÌÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü¸÷¤òËþÊ×¤Ê¤¯Åö¤Æ¤ÆÀÖ¤¯¿§¤Å¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÍÕ¤òÂ¿¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¸÷¹çÀ®¤Ç¤Ç¤¤¿´Å¤ß¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÍÜÊ¬¤ò²Ì¼Â¤ËÆÏ¤±¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ý³Ï¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤«¤éÅ¦¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¸÷¤¬¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅö¤¿¤ë¤è¤¦¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ê¤ó¤´¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¡Ö¶Ì²ó¤·¡×¤â¡¢ËèÆü1¸Ä¤º¤Ä¼êºî¶È¤Ç¡£¤½¤Î¿ô¡¢¤Ê¤ó¤È10Ëü¸Ä¡ª ¤³¤Î¼ê´Ö¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¿§¤Å¤¤È¥Ä¥ä¤ò½Ð¤¹ÈëÌ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ê¤ó¤´¤Ë°é¤ÄÈëÌ©¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢É¸¹â150m¤ÎµÖÎÍÃÏ¡£´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯Ìª¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ê¤ó¤´¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚ¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«¿å¤¬ÃÏÃæ¿¼¤¯¤Ë¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÍÜÊ¬¤òÃß¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤·¤Æ½À¤é¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´¤ÎÍÜÊ¬¤È¤Ê¤ëÈùÀ¸Êª¤ÎÎÌ¤ò»³¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÈîÎÁ¤â¸¦µæ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¼ê´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤ë¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ï¤º¤«5¡ó¤Î¡ÖÆÃÀñ¤Õ¤¸¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î10ÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¡£»î¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¿©´¶¤â´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼á²à¤Î¤ê¤ó¤´±à¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Î½é¶¥¤ê¤ÎÆü¡£¡ÖÃçÇã¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤â¿¿·õ¤Ë¤ê¤ó¤´¤òÉÊÄê¤á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¸Ø¤ê¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥±¥¤¥È¤µ¤ó¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤Î¤ê¤ó¤´1È¢20kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï6820±ß¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍî»¥³Û¤Ï¡Ä15kg8500±ß¤Î¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ê¤ó¤´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤¿»Å»ö¡×¤È¸ì¤ë½¤ÌÀ¤µ¤ó¡£¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥£¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥´¤¯¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ë¤â³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î»þ¡£¤ªÅÚ»º¤Ë¡¢ÑòÄê¥Î¥³¥®¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ï¥µ¥ß¤Ç»Þ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÀ¤¤»Þ¤âÀÚ¤êÍî¤È¤»¤ë¥Î¥³¥®¥ê¤Ë¡¢¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤ÏÂç´¶·ã¡ª
¥±¥¤¥È¤µ¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎºÏÇÝ¤Î¥³¥Ä¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¡Ö°ÂÅÄÇÀ±à¡×¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤å«¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆüËÜ°ìÆñ¤·¤¤Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âüºî¤ê¤ËÄ©Àï
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¡¢¡ÖÂü¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡£
¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÂüÍÈ¤²¡×¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢Ç¯¤Î½é¤á¤Ë±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Àµ·î¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÍ·¤Ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥«¥¤¥È¤ò¼ñÌ£¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥«¥¤¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂü¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂü¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÇÂüºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¶õ¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã¡¦Æî¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤·¤í¤ÍÂçÂü¤ÈÎò»Ë¤Î´Û¡×¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂü¤òÌó500ÅÀÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÄ¹¤Î³Þ°æÀµ¿®¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖÇòº¬ÂçÂü¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¿·³ã¸©¤ÎÇòº¬ÃÏ¶è¤Ç¡¢¹¾¸Í¤«¤é300Ç¯Â³¤¯Âü¹çÀï¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµðÂç¤ÊÂü¤Ç¤¹¡£
ÍèÆüÁ°¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯Âü³¨¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Çòº¬ÂçÂü¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂü³¨»Õ¡¦±Á¸¶ÀµÍº¤µ¤ó¤¬Âü³¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ü¤«¤·¤È¡¢È±¤ä¥Ò¥²¤ÎÌöÆ°´¶¤Î½Ð¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²¼³¨¤ËÉ®¤ÇËÏ¤òÆþ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ¿§Æþ¤ì¡£¤Ü¤«¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¿å¤òÅÉ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é´éÎÁ¤òºÜ¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÊÇ»Ã¸¤Ë¡£åºÎï¤Ê¤Ü¤«¤·¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡£
È±¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤¬´Ý¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥óºþÌÓ¡£ÀäÌ¯¤Ë¤³¤¹¤ì¤µ¤»¤ë¥Ï¥±»«¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤»¤ë¾¢¤Îµ»¤Ç¤¹¡£¥Ò¥²¤òÉÁ¤¯¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¥Ü¥¿¥óºþÌÓ¤ò»È¤¦¤½¤¦¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î´éÎÁ¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¡¢¿§ºÌ¤Ë¿¼¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤é´°À®¡ª Àª¤¤¤è¤¯°ú¤«¤ì¤¿Àþ¤¬µ¤Ç÷¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢È±¤ÏÀäÌ¯¤Ê¤³¤¹¤ì¤Ç¹Ó¤Ö¤ëÌöÆ°´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿Í¦ÁÔ¤ÊÂü³¨¤Ë¡£
ÁáÂ®¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤âÃ£Ëá¤Î³¨ÊÁ¤ËÄ©Àï¡£³Ø¤ó¤Àµ»¤ò³è¤«¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Âü³¨¤Ï¡¢¥Ï¥±¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤¬Á¡ºÙ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤Ü¤«¤·¤ÎÉ½¸½¤â¸«»ö¡£±Á¸¶¤µ¤ó¤«¤é100ÅÀËþÅÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢±Á¸¶¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉð¾¡¦¾å¿ù¸¬¿®¤ÎÂü³¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥¿¥óºþÌÓ¤Þ¤Ç¡ª Âç´¶·ã¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¡Öµ»¤òËá¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
±Á¸¶¤µ¤ó¡¢³Þ°æ´ÛÄ¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡£¼Â¤Ï¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ËÌ´Ãæ¤À¤½¤¦¡£
¹¾¸Í½é´ü¤«¤é400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ö¤ä¥»¥ß¤Ê¤É¤Î»Ñ¤òÌÏ¤·¤¿·Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¿ôÂ¿¤¢¤ëÂü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ÎÀìÌç²È¡¦±ÊÅÄ¸¸ã¤µ¤ó¤È¸òÎ®¡£º£²ó¤½¤Î±ÊÅÄ¤µ¤ó¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¡¢ÁáÂ®¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¼«ºî¤ÎÌ¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤Ï½Å¤¤¤¿¤á¡¢É÷Â®5m°Ê¾å¤ÎÉ÷¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥ë¤Ç»å¤ò´¬¤¾å¤²¤ÆÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¥ê¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âü¤Ï²óÅ¾¤·¤ÆÍî²¼¡£¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤È¡¢Âü¤ÎÃ¼¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¤Í¤¸¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹üÁÈ¤ß¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝ¤Ò¤´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¡£
»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÇáÃÝ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÇáÃÝ¤È¤Ï¡¢³ýÉø¤²°º¬¤Ç100Ç¯°Ê¾åßî¤µ¤ì¤¿ÃÝºà¡£¶¯ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢¶¯¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Í¤¸¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÄó°Æ¤¬¡£Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖÊ¡½õ¡×¤òºî¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¡ÖÁ´¹ñÂüÍÈ¤²ÉÍ¾¾Âç²ñ¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¹©Ë¼¤Ç¡¢¹üÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ëÃÝ¤Ò¤´ºî¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤Î¹üÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ãæ¿´¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤ò´ð½à¤Ë³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤òº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÇÛÃÖ¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤Ï¡¢É¬¤º¡¢³ä¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤¿2ËÜ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÃÝ¤Ç¤â¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÅö¤¿¤ê¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Å¤µ¤Ê¤É¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ä¤Ã¤¿ÇáÃÝ¤Ï1ËÜ¤º¤Ä¥«¥ó¥Ê¤Çºï¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤òÂÕ¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î¤Í¤¸¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¡£»Å¾å¤²¤ËºÆÅÙ¥«¥ó¥Ê¤ò¤«¤±¡¢ÃÝ¤Ò¤´¤¬´°À®¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÇÌó5»þ´Ö¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¹üÁÈ¤ßºî¤ê¡£ÃÝ¤Ò¤´¤ò¥Ñ¡¼¥Ä¤´¤È¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤ÇÆ±¤¸·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¶Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤¬»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¼êºî¤ê¤ÎÀìÍÑµ¡¤ò»ÈÍÑ¡£Ê¡½õ¤ÎÀß·×¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¶Ê¤¬¤êÊý¤òÄ´À°¤·¡¢´Ý¤ò¤«¤¿¤É¤ë¹üÁÈ¤ß¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¡¢¹üÁÈ¤ß¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤Ê¼ª¤ÎÉôÊ¬¡£¥Ï¥ó¥À¥´¥Æ¤ò¸ÇÄê¤µ¤»¤¿ÀìÍÑÂæ¤Ç¡¢¥³¥ÆÀè¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÝ¤Ò¤´¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤ÆºÆÅÙÄ©Àï¡£¸«»ö¡¢OK¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Ê¡½õ¤Î¹üÁÈ¤ßºî¤ê¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤´¤È¤Ë»å¤ÇÇû¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝ¤Ò¤´¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ»Ò²Ã¹©¤ò¡£1.8ÐÉý¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤Ë¥Û¥¾¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½Å¤Ê¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÈ¿¤ê¤òËÉ¤®¡¢¹üÁÈ¤ß¤Î¶¯ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤ºÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤Î¥º¥ì¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÝ¤Ò¤´¤ÎÏÄ¤ß¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¡£¹üÁÈ¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Àí¤Ã¤¿¥¥ê¤ÎÀèÃ¼¤ËÃÖ¤¤¤ÆºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Âü³¨¤ÎÀ©ºî¡£ËÏ¤ò»È¤¤¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ë¿§Æþ¤ì¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤Ï¹üÁÈ¤ß¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¢ÌÌ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂü³¨¤¬¡£
Âü³¨¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢Î¢ÌÌ¤ËºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë²»¤ò½Ð¤¹¡Ö¤¦¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸¹¤òÁõÃå¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÆñ¤·¤¤¡¢Ê¡½õ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Ø¡£º£²ó»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢½ç°Ì¤ä¾Þ¤òÁè¤¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÂü¤òÍÈ¤²¤ë½¸¤¤¡£É÷¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢È¯¼ÍÂæ¤ËÊ¡½õ¤òÀßÃÖ¤·¡¢»å¤ò¥ê¡¼¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë´¬¤¾å¤²¤ë¤È¡Ä¸«»ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÊ¡½õ¤¬¶õ¤Ø¡ª Ìµ»ö¤ËÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î»þ¡£±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Îµ»¤È¿´¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÂç¤¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢±ÊÅÄ¤µ¤óÆÃÀ½¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤ò¶Ê¤²¤ëÀìÍÑµ¡¤È¡¢ÂçÎÌ¤ÎÇáÃÝ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡ª Âç´¶·ã¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤¿¤é¡¢Ì¾¸Å²°¸ÅÎ®Âü¤òÅ·¹â¤¯ÍÈ¤²¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë6»þ25Ê¬¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×¤òÊüÁ÷¡£
¢§ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥á¥¥·¥³¿ÍÉ×ÉØ¤Ï¡¢4ÂåÂ³¤¯¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂç½°¿©Æ²¡Ö»°¾¡²°¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÌ£¤Ë´¶Æ°¡ª¥á¥¥·¥³¤ËÌá¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥¥·¥³¤ËË¬¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î»°¾¡²°¤ÎÂç¾¤È½÷¾¤ÏµÕ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤ÈÆüËÜ¤ÇÆ±¤¸Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ª
¢§Êì¿Æ¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤ä¸É»ù±¡¤Ç¿ô³Ø¤ÈÀÞ¤ê»æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ã¥È¡¼¤µ¤ó¡£ÀÞ¤ê»æ¤Îµ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß²ñ´Û¤Ø¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¦¿Íµ»¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿Èà¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ªÆ´¤ì¤ÎÀÞ¤ê»æºî²È¤Î¤â¤È¤Ç¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂç»È´Û¤ò¤âÆ°¤«¤·¤¿¾×·â¤ÎÊó¹ð¤¬¡ª10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´ü¼èºà¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©