¿ûÀ¸¿·¼ù¡ÈÂçÏÂ¡É¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡È¤µ¤¯¤é¡É¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¡Ä¡Ø¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡ÙÂè2ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÌÚ¥É¥é24¡Ø¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§30¡Á¿¼1¡§00¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬15Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÈà½÷¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡È¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¿ûÀ¸¿·¼ù
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¿È¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Æü¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼þ¤ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö·î´©NOA¡×ÊÔ½¸Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿ÀÐ¹õÂçÏÂ¡Ê¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ë¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö·î´©NOA¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦¤µ¤¯¤é¡ÊÃ«¤Þ¤ê¤¢¡Ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬µö¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿ÅÄÅçÀèÇÚ¡Ê²ÏÌîæÆ¡Ë¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢³°¸«¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤È¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÈà½÷¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡È¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¿ûÀ¸¿·¼ù
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¿È¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Æü¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼þ¤ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬µö¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿ÅÄÅçÀèÇÚ¡Ê²ÏÌîæÆ¡Ë¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢³°¸«¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤È¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£