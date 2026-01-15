ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ31Ç¯¡ÄMBSÆÃÈÖ¡¡¸µ¥¢¥ÊÊ¡ËÜ¿¸¸ç»á¤¬À©ºî¡¦Ä¹Ê¸¥³¥á¥ó¥È¡¡Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¡¦²ÏÀ¾ÈþÈÁ¥¢¥Ê¤¬¡È¤Ä¤Ê¤°¡É
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢1·î17Æü¤ËÆÃÈÖ¡Øºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ31Ç¯ ¤Ä¤Ê¤°ÁÛ¤¤¡Ù¡ÊÁ°5¡§15¡Á5¡§58¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡¢ÅÓÃæ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö1.17´õË¾¤ÎÅô¤ê¡×¤ÎÁ°¤Ç¡ÄMBSÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î²ÏÀ¾ÈþÈÁ¥¢¥Ê
¡¡¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½MBSÊóÆ»¾ðÊó¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼µ¼Ô¡Êµ¤¾Ý¡¦ºÒ³²¥Ç¥¹¥¯¡Ë¡¢¿Í¤ÈËÉºÒÌ¤Íè¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÊÌ¸¦µæÄ´ºº°÷¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡ËÜ¿¸¸ç»á¤¬¡¢¿ÌºÒ31Ç¯ÌÜ¤Ë»ê¤ë²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤ò¼èºà¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¡Ö1¡¦17¤Î¤Ä¤É¤¤¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æ£ËÜ¿¿°ì»á¤ò·Þ¤¨¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î²ÏÀ¾ÈþÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿Í¤ä¿ÌºÒ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö1¡¦17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÃÝÅôäÆ¤Ï¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¡¦¹âÎð²½¤Ç¶¡µë¸µ¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æ£ËÜ»á¼«¿È¤â40Âå¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ò²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¡¢Âç³ØÀ¸¤é¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¹¤ë¡Ö1.17¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤ò·ëÀ®¡¢ÃÝÅôäÆ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¤éÆ°¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¡ËÜ¿¸¸ç»á¥³¥á¥ó¥È
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°ÁÛ¤¤¡×¡£ÁÛÁü¤Î¡ÖÁÛ¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÌºÒ31Ç¯¡×¤Ë»ê¤ë²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤òÁÛ¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÌÛÅø¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤òÁÛÁü¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯¤Î1·î17ÆüÅöÆü¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ
Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î¾ÝÄ§¡¦ÃÝÅôäÆ¤ÏÇ¯¡¹¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¡¦¹âÎð²½¤Ç¶¡µë¸µ¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢µîÇ¯¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤ÎÂ¿È¯¤Î±Æ¶Á¤Ç½àÈ÷¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÎÆ£ËÜ¿¿°ì»á¤é¤Ï¡¢¼«¤é³ÎÊÝ¤ËÆ°¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¡¢¿ÌºÒÅö»þÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸¤é¤¬¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î½àÈ÷¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿ÌºÒ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ï¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î²ñ¾ì¡ÖÅìÍ·±àÃÏ¡×¤Ë¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÅìÍ·±àÃÏ¤«¤é¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤ÎÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î²ÏÀ¾ÈþÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£º£²ó¡¢²ÏÀ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿Í¤ä¿ÌºÒ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÊç¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡Ö¤Ä¤à¤°¡×¡£²ÏÀ¾¥¢¥Ê¼«¿È¤â¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ä·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£¤ª1¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¡È31Ç¯¤ÎKOBE¡É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö1.17´õË¾¤ÎÅô¤ê¡×¤ÎÁ°¤Ç¡ÄMBSÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î²ÏÀ¾ÈþÈÁ¥¢¥Ê
¡¡¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½MBSÊóÆ»¾ðÊó¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼µ¼Ô¡Êµ¤¾Ý¡¦ºÒ³²¥Ç¥¹¥¯¡Ë¡¢¿Í¤ÈËÉºÒÌ¤Íè¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÊÌ¸¦µæÄ´ºº°÷¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡ËÜ¿¸¸ç»á¤¬¡¢¿ÌºÒ31Ç¯ÌÜ¤Ë»ê¤ë²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤ò¼èºà¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¡Ö1¡¦17¤Î¤Ä¤É¤¤¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æ£ËÜ¿¿°ì»á¤ò·Þ¤¨¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î²ÏÀ¾ÈþÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿Í¤ä¿ÌºÒ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£Ê¡ËÜ¿¸¸ç»á¥³¥á¥ó¥È
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°ÁÛ¤¤¡×¡£ÁÛÁü¤Î¡ÖÁÛ¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÌºÒ31Ç¯¡×¤Ë»ê¤ë²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤òÁÛ¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÌÛÅø¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤òÁÛÁü¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯¤Î1·î17ÆüÅöÆü¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ
Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î¾ÝÄ§¡¦ÃÝÅôäÆ¤ÏÇ¯¡¹¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¡¦¹âÎð²½¤Ç¶¡µë¸µ¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢µîÇ¯¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤ÎÂ¿È¯¤Î±Æ¶Á¤Ç½àÈ÷¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÎÆ£ËÜ¿¿°ì»á¤é¤Ï¡¢¼«¤é³ÎÊÝ¤ËÆ°¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¡¢¿ÌºÒÅö»þÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸¤é¤¬¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î½àÈ÷¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿ÌºÒ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ï¡¢¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î²ñ¾ì¡ÖÅìÍ·±àÃÏ¡×¤Ë¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÅìÍ·±àÃÏ¤«¤é¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤ÎÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î²ÏÀ¾ÈþÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£º£²ó¡¢²ÏÀ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿Í¤ä¿ÌºÒ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÊç¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡Ö¤Ä¤à¤°¡×¡£²ÏÀ¾¥¢¥Ê¼«¿È¤â¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ä·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£¤ª1¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¡È31Ç¯¤ÎKOBE¡É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£