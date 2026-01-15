¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¿À¸Í¤¬1.17¤Ë»î¹ç¡¡SOÍû¾µ¿®¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Î¿À¸Í¤¬¡¢17Æü¤Ë¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼µÇ°¶¥µ»¾ì¤ÇBRÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£1995Ç¯1·î17Æü¤Ëºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é31Ç¯¡£¿À¸Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î17Æü¤Ë»î¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°¿È¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤¬È¯Â¤·¤¿2003Ç¯ÅÙ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¡£¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤ÎÆüËÜÂåÉ½SO¡¢Íû¾µ¿®¤Ï15Æü¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÌºÒ¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤à¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡95Ç¯1·î15Æü¡¢Åö»þ¤Î¿À¸ÍÀ½¹Ý¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢7Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÈïºÒ¡£Îý½¬¾ì¤¬»ÈÍÑÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ï³¹¤ÎÉü¶½¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£