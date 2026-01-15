¡Ê¤Þ¤È¤á¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï230±ß°Â¤Î54,110±ß¤Ç4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡¡°ìÊýTOPIX¤ÏÏ¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
Åìµþ»Ô¾ì¤Þ¤È¤á
1.³µ¶·
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï301±ß°Â¤Î54,039±ß¤ÈÈ¿Íî¤·¤Æ´óÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤«¤éÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÂ³Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½é¤Î54,000±ßÂæ¤ÈºÇ¹âÃÍ·÷¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬¤Ç¤¿¤³¤È¤â»Ø¿ô¤ò²¡¤·²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ë²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï9»þ58Ê¬¤Ë631±ß°Â¤Î53,709±ß¤ÇËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÃÍ·÷¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢Á°°ú¤±¤Ï520±ß°Â¤Î53,820±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TOPIX¤Ï24¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3,668¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç4ÆüÂ³¿¡¢Ï¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤¬25¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î732¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù
ÎÉÉÊ·×²è¡Ê7453¡Ë¤Ï11.8¡ó¹â¤Î3,234±ß¤ò¤Ä¤±ÂçÉýÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¡¢2026Ç¯8·î´ü¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ29¡óÁý¤Î283²¯±ß¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤¢¤¿¤ë±Ä¶È¼ý±×¤â15¡óÁý¤Î2282²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¼ý±×¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SHIFT¡Ê3697¡Ë¤Ï°ì»þ10.0¡ó°Â¤Î857±ß¤ò¤Ä¤±ºòÇ¯Íè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¡¢2026Ç¯8·î´ü¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑÁý¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ê±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ20¡ó¸º¤Î28²¯±ß¤È¤Ê¤ë¸º±×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Ï¹âÀ®Ä¹ÌÃÊÁ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¸«Êý¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Î·è»»¤Ç¤âÁý±×´üÂÔ¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¡¢¸º±×·è»»¤ò·ùµ¤¤·¤¿Çä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡Ê6532¡Ë¤Ï6.4¡ó¹â¤Î7,203±ß¤ò¤Ä¤±3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¡¢2026Ç¯2·î´ü¤ÎÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤¢¤¿¤ëÇä¾å¼ý±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ27¡óÁý¤Î1059²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬22%Áý¤Î351²¯±ß¤È20¡ó°Ê¾å¤ÎÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤ê¡¢·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓ¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥æー¥Ôー¡Ê2809¡Ë¤Ï4.6¡ó¹â¤Î4,333±ß¤ò¤Ä¤±5±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¡¢2025Ç¯11·î´ü¡Êº£´ü¡Ë¤ÎÅö´ü½ãÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ16¡ó¸º¤Î255²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¸º±×Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î2.87¡ó¤ËÅö¤¿¤ë400Ëü³ô¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ100²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬Çã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÏÂ¼«Æ°¼Ö¸òÄÌ¡Ê9082¡Ë¤Ï7.4¡ó¹â¤Î1,315±ß¤ò¤Ä¤±ÂçÉýÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬14Æü¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ÎÅ¬Àµ¤µ¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÆâ³ÕÉÜ¾ÃÈñ¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇÅìµþ23¶è¤Ê¤É¤Î¥¿¥¯¥·ー±¿ÄÂ¤Î²þÄê°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤²Ê¬¤Ï±¿Å¾¼ê¤ÎÄÂ¾å¤²¤äÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ITÅê»ñ¤Ê¤É¤Î¸¶»ñ¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤È¤·¡¢¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¤ÎºÎ»»²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÇã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
VIEW POINT: ÌÀÆü¤Ø¤Î»ëÅÀ
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÂç°ú¤±Ä¾Á°¤Ë¤ÏµÞÂ®¤Ë²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤Û¤«¡¢TOPIX¤ÏÂ³¿¤·ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁê¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¶äÂç¼ê¤Î¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡ÎGS¡Ï¤ä¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¡ÎMS¡Ï¤Î·è»»È¯É½¤ä¡¢ÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¤ä¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¤é¤Î¹Ö±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤³¤ì¤é¤¬³ô²ÁºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô