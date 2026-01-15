ÈÄÌîÍ§Èþ¡¡¹âµé¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¥¥é¥ê¡ª¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶À±Û¤·¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¡¼¥¹+¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥å¥·¥å¤¬µ¤Ê¬¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÈÄÌî¡£¶À±Û¤·¤Ë¸å¤íÈ±¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖVCA ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ ¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥é ¥ª¥Ë¥¥¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¼ª¸µ¤Ë¤Ï¹âµé¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤Î¥Ô¥¢¥¹¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¥·¥å¥·¥å¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Ë¥¥¹»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤È¤â¤Á¤ó¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£