¸µÌÚÂç²ð»á¡Ö¿ÈÂÎ¤â¥á¥¸¥ã¡Ýµé¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¥Ö¡¼¥Ä¥µ¥¤¥º¤âµ¬³Ê³°¡Ö¥Ç¥«¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥µ¥¤¥ºÂç¤¤¤¡×
¡¡¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¤¬£±£µÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É»þÂå¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤Î´ÖÊÁ¡£²¬ËÜ¤ÈÆ±À¤Âå¤Î´ßÅÄ¤ò´Þ¤á¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Ï³×¥¸¥ã¥ó¡¢Èé¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä²¬ËÜ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸³×¤Ç¸áÇ¯¤À¤±¤Ë¥Û¡¼¥¹¥Ï¥¤¥É¡¡¥Ï¥ó¥É¥À¥¤¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÏÂ¿¿¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö£ù£²ÍÍÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÏÂ¿¿¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ç³×¥¸¥ã¥óÃå¤Æ¥Ö¡¼¥ÄÍú¤¤¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¡¾Ð¤Ã¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤â¥á¥¸¥ã¡¼µé¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê·¤¤Í¡×¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ºÂç¤¤¤¡×¡¢¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡¢¡Ö¤ª¤«¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Ç¥«¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£