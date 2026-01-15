ËÌ³¤Æ»È¯¡¦Åßµ¨¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖSNOWS¡×¤«¤é¿·ºî! ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Ñ¥¤¡ÖÀã¤Þ¤¯¤é¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
ËÌ³¤Æ»È¯¤ÎÅßµ¨¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖSNOWS¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNOWS ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÉÊ
¡ÖÀã¤Þ¤¯¤é¡×(1È¢4¸ÄÆþ 2,484±ß)¤Ï¡¢¤Þ¤¯¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ñ¥¤¤Ë¡¢Åß¤ÎÊüËÒµíÆý¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤®¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥«¥«¥ª¹á¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£¥Ð¥¿¡¼·°¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î²«¶âÈæ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ñ¥¤¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï1·î5Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢1·î14Æü¤«¤éÂç´Ý»¥ËÚÅ¹¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£1·î16Æü¤è¤ê¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÀã¤Þ¤¯¤é¡×(1È¢4¸ÄÆþ 2,484±ß)
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥Î¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤Î¸ÂÄê´Ì¡Ö¥¹¥Î¡¼¥µ¥ó¥É VD´Ì¡×(6¸ÄÆþ(Çò¤È¹õ ³Æ3¸ÄÆþ)2,052±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¾²Ð¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¶´¤ß¾Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥ê¥«¥ê´¶¤È¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼¡£Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÅß¤ÎÊüËÒµíÆý¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Î¡¼¥µ¥ó¥É VD´Ì¡×(6¸ÄÆþ(Çò¤È¹õ ³Æ3¸ÄÆþ)2,052±ß)
¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¿¹¥ÎÌÚ¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¿¹¥ÎÌÚ ÀÖ¡×(8ËÜÆþ 1,512±ß)¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÉ÷Ì£¤ÎËÌ³¤Æ»»º¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥´¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥é¥ó¥Á¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤òº®¤¼¤³¤ó¤À¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©´¶¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿¹¥ÎÌÚ ÀÖ¡×(8ËÜÆþ 1,512±ß)
Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¿¹¥Î´´ ÌÊ¤Ü¤¦¤·¡×(1¸Ä 2,376±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤Ã¤È¤ê¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Ë¥Þ¥«¥í¥óÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤±¤ÆÆóÅÙ¾Æ¤¤·¡¢ÌÚÈ©¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿Åß¤ÎÊüËÒµíÆý¤¬¹á¤ë¥µ¥¯¥Ã¤È¿·¿©´¶¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£ÀÚ¤ê³ô¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤Õ¤ó¤ï¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¸ÂÄê¡Ö¿¹¥Î´´ ÌÊ¤Ü¤¦¤·¡×(1¸Ä 2,376±ß)
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2026 ¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤Ü¤¦¤· ÀÖ¡×(1È¢4ÂÞÆþ 3,024±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£"¶´¤ß¾Æ¤"¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈÊüËÒ¥ß¥ë¥¯¤¬¹á¤ë"¤Ê¤á¤é¤«"¤Î¥¤¥Á¥´¤Î¥à¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢°¦¤é¤·¤¤¤É¤ó¤°¤êË¹»Ò¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡£¥«¥ê¥«¥ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤ÎÆÃÃí·¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤É¤ó¤°¤êË¹»Ò¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤Ü¤¦¤· ÀÖ¡×(1È¢4ÂÞÆþ 3,024±ß)
SNOWS ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÉÊ
¡ÖÀã¤Þ¤¯¤é¡×(1È¢4¸ÄÆþ 2,484±ß)¤Ï¡¢¤Þ¤¯¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ñ¥¤¤Ë¡¢Åß¤ÎÊüËÒµíÆý¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤®¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥«¥«¥ª¹á¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£¥Ð¥¿¡¼·°¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î²«¶âÈæ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ñ¥¤¡£
¡ÖÀã¤Þ¤¯¤é¡×(1È¢4¸ÄÆþ 2,484±ß)
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥Î¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤Î¸ÂÄê´Ì¡Ö¥¹¥Î¡¼¥µ¥ó¥É VD´Ì¡×(6¸ÄÆþ(Çò¤È¹õ ³Æ3¸ÄÆþ)2,052±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¾²Ð¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¶´¤ß¾Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥ê¥«¥ê´¶¤È¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼¡£Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÅß¤ÎÊüËÒµíÆý¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Î¡¼¥µ¥ó¥É VD´Ì¡×(6¸ÄÆþ(Çò¤È¹õ ³Æ3¸ÄÆþ)2,052±ß)
¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¿¹¥ÎÌÚ¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¿¹¥ÎÌÚ ÀÖ¡×(8ËÜÆþ 1,512±ß)¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÉ÷Ì£¤ÎËÌ³¤Æ»»º¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥´¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥é¥ó¥Á¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤òº®¤¼¤³¤ó¤À¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©´¶¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿¹¥ÎÌÚ ÀÖ¡×(8ËÜÆþ 1,512±ß)
Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¿¹¥Î´´ ÌÊ¤Ü¤¦¤·¡×(1¸Ä 2,376±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤Ã¤È¤ê¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Ë¥Þ¥«¥í¥óÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤±¤ÆÆóÅÙ¾Æ¤¤·¡¢ÌÚÈ©¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿Åß¤ÎÊüËÒµíÆý¤¬¹á¤ë¥µ¥¯¥Ã¤È¿·¿©´¶¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£ÀÚ¤ê³ô¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤Õ¤ó¤ï¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¸ÂÄê¡Ö¿¹¥Î´´ ÌÊ¤Ü¤¦¤·¡×(1¸Ä 2,376±ß)
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2026 ¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤Ü¤¦¤· ÀÖ¡×(1È¢4ÂÞÆþ 3,024±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£"¶´¤ß¾Æ¤"¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈÊüËÒ¥ß¥ë¥¯¤¬¹á¤ë"¤Ê¤á¤é¤«"¤Î¥¤¥Á¥´¤Î¥à¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢°¦¤é¤·¤¤¤É¤ó¤°¤êË¹»Ò¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡£¥«¥ê¥«¥ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤ÎÆÃÃí·¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤É¤ó¤°¤êË¹»Ò¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤Ü¤¦¤· ÀÖ¡×(1È¢4ÂÞÆþ 3,024±ß)