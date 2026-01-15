¹â¶¶ÍÎ°ì¤Î²â¥ö´Ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡¡ËÁÆ¬²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤Ï¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤È³°¸ò¡×¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¾¡¤Á¶Ú¤Ï¡©¡¡Î©·û¡õ¸øÌÀ¿·ÅÞ¤Ï¼«Ì±º¸ÇÉ¤âµÛ¼ý¤ò
¶Ã¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2026Ç¯1·î9ÆüÌë¤«¤é²ò»¶ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´Éô¤Ë23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ËÁÆ¬²ò»¶¤Ï²áµî4Îã¤¢¤ë¡£1966Ç¯12·îº´Æ£À¯¸¢¡¢1986Ç¯6·îÃæÁ¾º¬À¯¸¢¡¢1996Ç¯9·î¶¶ËÜÀ¯¸¢¡¢2017Ç¯9·î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âÌîÅÞ¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¤«¤é¼«Ì±¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤ÎÍ½»»¤Ï¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Çºî¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸Æü¤¬1·î23Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Í½»»¤òÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï23Æü¤Ç¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹¤¬¤êÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÞÆâ³°¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤Î·üÇ°¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤É¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ò·Ç¤²À¾È¾µå¤Ç¤ÎÇÆ¸¢¤ò¤¤¤¤¤Ê¤¬¤éÅìÈ¾µå¤ÎÆüËÜ¤ÏÂÐÃæ¹ñ¤Ç3·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤É¤¦Ë¾¤à¤Î¤«¤Ê¤É¹ñÆñ»³ÀÑ¤ÎÃæ¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤È³°¸ò¤È¤¤¤¦²ò»¶ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞ¤«¤é¡¢¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Ê¤¤¤ÇÁªµó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï»Å»ö¤È¤¤¤¦¤¬Áªµó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öº£¤Î26Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Çºî¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÍ½»»¤ò¹ñ²ñÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ËÁÆ¬²ò»¶¤·¤ÆÁªµó¤ÇÀ¯ºöÏÀµÄ¤·¹â»Ô¥«¥é¡¼¤Ç¿·¤·¤¤Í½»»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
º¨¤ßÀá¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í
¹ñ²ñ¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¼Áµ¿¤è¤êÁªµó¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤â½°±¡Áª¤Ê¤Î¤ÇÀ¯¸¢ÁªÂò¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁªµó¤ÏºÇÎÉ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¼êÃÊ¤À¡£
26Ç¯ÅÙÍ½»»¤¬Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¶õÇò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÁÆ¬²ò»¶¤Ç1·î27Æü¸ø¼¨¡¢Åê³«É¼¤¬2·î8Æü¡¢¤â¤·¤¯¤Ï2·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅê³«É¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯1¡Á2½µ´ÖÄøÅÙ¤Î»ÃÄêÍ½»»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åËÜÍ½»»À®Î©¡¢Ä¾¤°¤ËÁªµó·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Âç·¿ÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¡£
²ò»¶¤Ï¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£Àì¸¢»ö¹à¤ò·Ú¡¹¤·¤¯¿§¡¹¤Ê¿Í¤ËÏÃ¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£²ò»¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÃ¯¤â¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º¨¤ßÀá¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ò»¶¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤Ë»öÌ³Åª¡¦ÊªÍýÅª¤ÊÆüÄø¤Î²ÄÈÝ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ÊÃæ¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÌîÅÞ¤âµã¤¸À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢¼«Ì±¤Îº¸ÇÉ¤âµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¼é¤«¥ê¥Ù¥é¥ë¤«¡¢È¿Ãæ¤«¿ÆÃæ¤«¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¤Ï¼Â¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ü¡Ü¹â¶¶ÍÎ°ì¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¹â¶¶ÍÎ°ì¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¤è¤¦¤¤¤Á¡Ë¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡¢¸µÆâ³Õ»²»ö´±¡¢¸½¡ÖÀ¯ºö¹©Ë¼¡×²ñÄ¹ 1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£80Ç¯¤ËÂçÂ¢¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡¢2006Ç¯¤«¤é¤ÏÆâ³Õ»²»ö´±¤âÌ³¤á¤¿¡£07Ç¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖËäÂ¢¶â¡×¤ò»ØÅ¦¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£08Ç¯¤ËÂà´±¡£10Ç¯¤«¤é²Å±ÙÂç³Ø¶µ¼ø¡£20Ç¯¤«¤éÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºöÃ´Åö¡Ë¡£21Ç¯¤Ë¼¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤µ¤é¤ÐºâÌ³¾Ê¡ª¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆñÙ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤È´±Î½¤Î¡ØÌµÃÎ¡Ù¤È¡Ø°°Õ¡Ù¡×¡Ê»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
