£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë£±£µ»þ¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ÎËÌ°Þ£¹ÅÙ£µ£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£²£¸ÅÙ£µ£µÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÂæÉ÷Âè£±¹æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¤Ï£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£±£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤ÎËÌÂ¦£³£³£°¥¥í°ÊÆâ¤ÈÆîÂ¦£²£²£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÂæÉ÷£±¹æ¡Û¤ÎÍ½ÁÛ¿ÊÏ©
£²£´»þ´Ö¸å¤Î£±£¶Æü¡Ê¶â¡Ë£±£µ»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎËÌ°Þ£±£±ÅÙ£´£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£²£·ÅÙ£³£µÊ¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£¹£µ¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£´£¸»þ´Ö¸å¤Î£±£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£µ»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎËÌ°Þ£±£³ÅÙ£²£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£²£µÅÙ£³£µÊ¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£±£µ£µ¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¶¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢ ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£·£²»þ´Ö¸å¤Î£±£¸Æü¡ÊÆü¡Ë£±£µ»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎËÌ°Þ£±£´ÅÙ£²£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£²£µÅÙ£²£°Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£²£¶£°¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¶¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢ ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤¬Í½Êó±ß¤ËÆþ¤ë³ÎÎ¨¤Ï£·£°¡ó¤Ç¤¹¡£¡ÚÂæÉ÷1¹æ¡Û¤È³¤ÌÌ¿å²¹
ÂæÉ÷¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö³¤ÌÌ¿å²¹27¡î¡×°Ê¾å¤Î³¤°è¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¯Ã£¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó£±£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡ÖÂæÉ÷¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆîÅì¤«¤éËÌ¾å¤·¤Æ¤½¤Î¸åÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤È°Â¿´¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼¡¤Î¡ÖÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¡×¤¬£²£³Æü¡Ê¶â¡Ëº¢¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆîÅì¤Î³¤¾å¤Ë¸½¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²èÁü¤ÏÍ½ÁÛ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¡×¤Î¿ÊÏ©¤ÏÌ¤³ÎÄê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÚÍè½µ¤Ï´¨ÇÈ¡ÛÁ´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Ê£±£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê³Æ¸©£µ¤«½ê¤º¤Ä¡Ë¡£ÆüÍËÆüº¢¤«¤éÄã¤á¤Îµ¤²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡Ø´¨ÇÈ¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î´¨ÇÈ¤ÏÄ¹°ú¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
