CLAN QUEEN¤Î¥Þ¥¤¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡ÖMAILOG¡×¡¢Âè2²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÉÃ¯¤«¤¬¤¤¤¿µ¤ÇÛ¡É¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î´¶³Ð¤ËÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿--±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ³Ø¤Î¸»Àô¤¬¡¢ÀÅ¤±¤µ¤È°ãÏÂ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤ÇÉ³²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö±Æ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡¼º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¡¡¡ÖPSIREN¡×¤ÎMV¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶öÁ³¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢Ã¯¤«¤¬¤¤¤¿º¯À×¤¬¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤³¤³¤ËÃ¯¤«¤¤¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¾ì½ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏPinterest¤È¤«¤Ç¡Öliminal space¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¸«¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¤½¤Î¡ÉÃ¯¤«¤Îº¯À×¡É¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¼ä¤ì¤¿¥×¡¼¥ë¤È¤«¡¢·Ö¸÷Åô¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯Ìµµ¡¼Á¤ÊÏ²¼¤È¤«¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î°ì³Ñ¤È¤«¡Ä¡Ä¡£3DCG¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ºî¤ë¥ê¥ß¥Ê¥ë¤ÊÉ÷·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ËÍ·¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡×¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÝ¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¡Ö¥º¥ì¤¿´¶³Ð¡×¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£
¡¼¥Þ¥¤¤µ¤ó¼«¿È¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡É¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Þ¥¤¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤Î±ÇÁü¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊMV¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡É¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯»ä¤ÎÈþ³Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡©
¥Þ¥¤¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤êµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï±ÇÁü¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÈóÆü¾ï¡¢SFÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¡ØÎØ¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¡Ù¤È¤«¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤È¤«¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¸¸ÁÛ¤¬º®¤¶¤ëºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤½¤³¤Ë¡É±¿Ì¿¡É¤È¤«¡É¸ÉÆÈ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ØÎØ¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¡Ù¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥®¥ã¥°¤â¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö±¿Ì¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¤¹¤´¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¡¢»ä¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢º£»×¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¿Þ½ñ´Û¤È¤«¡¢¿åÂ²´Û¤È¤«¡£Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤ò¶¯¤¯»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹Åª¤Ê´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤ÎMVÀ©ºî¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¡×¤È¡ÖPSIREN¡×¤Ë¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹Åª¤Ê´¶³Ð¤Ï»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¥Þ¥¤¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÆÃÄ§¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡¤¹¤´¤¯´¶³ÐÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±Æ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âºÌÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤¹¤ó¤À¥È¡¼¥ó¤äÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¿§¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤è¤ê¤â¾¯¤·¥º¥ì¤¿¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤«¡¢³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¼±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬Àè¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡°µÅÝÅª¤Ë²»³Ú¤¬Àè¤Ç¤¹¤Í¡£¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤«¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Þ¤¹¡£MV°Ê³°¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤«¶õµ¤´¶¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÆùÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¹½À®¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¼¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹Åª¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤À¤È¤É¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤ÎÃÏ²¼¡¢ÅÔÄ£¼þÊÕ¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÏ²¼¡¢¤¢¤È¤ÏÅÔ¿´¤Ë¤·¤Æ¤Ï¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÎÃÓÂÞ¤ÎÀÄ¤¤¸÷¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¿´¤¬Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÔÄ£¤Î¹¤¯¤ÆÌµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Î¥°¥Ã¥º»£±Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖPSIREN¡×¤ä¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¡×¤Ç¤ÏÌµ¿Í¤ÎÏ²¼¤ä»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¶õµõ¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥±¾ì½ê¤Ï¡©
¥Þ¥¤¡¡Ê¡Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥ì¥Ê¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£·úÀßÅÓÃæ¤Ç¤È¤óºÃ¤·¤¿ÇÑÔÒ¤Çº£¤Ï»£±ÆÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤Ä¤«CLAN QUEEN¤ÇMV¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÁ°¡¢Â¾¤Î»£±Æ¤Ç½é¤á¤ÆË¬¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ý¯ºä46¤ÎMV¡ÖËà»¤·¸¿ô¡×¤â¤½¤³¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³¤½¤¦¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¶õ´Ö¤ÎÀÚ¤ê¼è¤êÊý¼¡Âè¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼CLAN QUEEN¤ÎMVÀ©ºî¤È¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMVÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£CLAN QUEEN¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¯³Ø¤äÈþ°Õ¼±¤ò100%Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡£¤«¤ÄCLAN QUEEN¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢MV¤Ï¼ª¤ÈÌÜ¤¬Î¾ÊýÆ¯¤¯¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦»ä¤é¤·¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬Âè°ì¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥à¡×¤Ï¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë´ó¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×·î´©PAM¤Î¡Öhappy end¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½¼Â¤ËÀø¤à°ãÏÂ´¶¤ÈÑ³¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥¤¡¡¤Ï¤¤¡£
¡¼µÕ¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÄÀ¤È¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Î¾Î©¤·¤¿ºîÉÊ¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡·î´©PAM¤Î¡Öhappy end¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò´Ó¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£CLAN QUEEN¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»ä¼«¿È¤Î´¶³Ð¤Çºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¡×¤ò±ÇÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡£Ã¸¤¤¿§Ä´¤È¤«¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¥È¡¼¥ó¥«¡¼¥Ö¤Î½Ð¤·Êý¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤á¤¿MV¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡Öºî¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÓÂÞ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÓÂÞ¤Î¡ÉÀÄ¡É¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¤½¤Î´¶³Ð¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤È¤«¡¢À¾Éð¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤«¡¢ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÀÄ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡ÄÊ¿À®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê»þÂå´¶¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ÎÃÓÂÞ¤ÎÀÄ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬¤¹¤´¤¯Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¤Á¤ã¤ó¤È±ÇÁü¤Ë¤â»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡É¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Î±ü¤ËÀø¤à¡¢ÆÇ¤È°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤·¤á¤Æ
¡¼±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡É¾¯¤·¥À¡¼¥¯¤ÇÆÇ¤ò´Þ¤ó¤À¥¢¥ó¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡É¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥¤¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤Î¶ÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ´Ö¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²È¤ÎÏ²¼¤Ëº¹¤·¹þ¤àÍ¼Êý¤Î¸÷¤È¤«¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¾¦¶È¥Ó¥ë¤Î°ì³Ñ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¡¢¤Ç¤â²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê¡É´Ö¡É¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥¤¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬Ì¾Á°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ìë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤È¤«¡¢¶õ¹Á¤ÎÌµ¿Í¤Î¥í¥Ó¡¼¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡É¶õµõ¤À¤±¤ÉË¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤¯»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Photo by Kentaro Kambe, Hair and Make-up by madoka
Logo design by HAMUTAKO (MAINICHI UNIQUE)
¡¼¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿±Ç²è¤È¤«¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¦¥©¥ó¡¦¥«¡¼¥¦¥¡¥¤¤Î¡ØÂÄÍîÅ·»È¡ÊË®Âê¡§Å·»È¤ÎÎÞ¡Ë¡Ù¤Ï¡¢»£±ÆÊýË¡¤â¿§ºÌ¤â±Ç²è¤Ê¤Î¤ËMV¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤âÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢²¿²ó¸«¤Æ¤âÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¡¢¥¦¥§¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤¢¤ë¡ÉÂÐ¾ÎÀ¥Õ¥§¥Á¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþ°Õ¼±¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¥ß¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤âÄÌ¤¸¤ë´¶³Ð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥Þ¥¤¤µ¤ó¼«¿È¤Î¡É¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Î´ð½à¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¡×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµï¿´ÃÏ°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡É¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«²õ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ç¤â¿Ä¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÇ¤ä¼ä¤·¤µ¤ä¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼±ÇÁü¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¥¥ì¥¤¤È¤«¡¢¤¿¤À¥ª¥·¥ã¥ì¤Ã¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬¤ºÎ¢¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¡¡¤½¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËMV¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁü¤È²»¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¡É¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡É¤ò±ÇÁü¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤Ë±ü¹Ô¤¤ò½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¹ç¤ï¤»Êý¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²º¤Ê±ÇÁü¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ£ÁØÅª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÆÉ¤ß¼è¤êÊý¤ò¤Ç¤¤ëÍ¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë·úÃÛ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÁ°²óÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ´ÖÀß·×¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢º£¤Î±ÇÁü¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡±ÇÁü¤Ã¤Æ¡¢²»¤â¿Í¤â¶õ´Ö¤âÁ´Éô´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¾ì¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡¢·úÃÛÅª¤Ç¶õ´ÖÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¹¤´¤¯ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤ò¡ÖÊ¬¤±¤Ê¤¤¡×´¶³Ð¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥¤¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²»³Ú¤â±ÇÁü¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¼ç½¾´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¾Êý¤ä¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö»ä¤ÎºîÉÊ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£CLAN QUEEN¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤Þ¤ÇÁ´Éô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤É¤ì¤«¤Ò¤È¤Ä¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¤¤¤ï¤æ¤ë¡É¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¤¬¡ÉËÜ¶È¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«ÊÒ¼ê´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¼ºÎé¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£±ÇÁü¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢²»³Ú¤ÎÊÒ¼ê´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²»³Ú¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤âËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®²ÌÊª¤È¤·¤Æ¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤ë¤·ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤á¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
CLAN QUEEN
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏAOi¡ÊGt¡Ë¡¢yowa¡ÊVo¡Ë¡¢¥Þ¥¤¡ÊBa¡Ë¡£²»³Ú¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È= ¡É¥¢¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ ¡É¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¿·À¤Âå¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖÍÙ³Ú±à¡×¤¬Spotify¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP10¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¶ÊÀ¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÊÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÃæ¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ï¥ó¥Þ¥óLIVE¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Æ½ê´°Çä¡£Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ³¡¹²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÏÃÂê¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖDancing in my bad life(feat.CLAN QUEEN)¡×
muque
ÇÛ¿®Ãæ
https://asab.lnk.to/muque_dimbl
CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026
4·î11Æü (ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE 24
4·î19Æü (Æü) Ê¡²¬¡¦BEAT STATION
5·î8Æü (¶â) °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
5·î10Æü (Æü) Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
5·î15Æü (¶â) Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
